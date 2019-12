Nuove politiche economiche per una nuova ue

Il primo flashback parte dal 1939 e dall’avvio della Seconda guerra mondiale. Il 23 agosto di quell’anno, Ribbentrop e Molotov firmano un patto di non aggressione tra Germania e Urss. In realtà, un patto segreto tra i due Paesi prevedeva la divisione dell’Europa in due zone di influenza, sotto il controllo della Germania nazista e dell’Urss comunista. La strumentalità del patto per la Germania fu evidente: il 1° settembre 1939, Hitler invade la Polonia e ne avvia l’annessione.

È il Regno Unito a mantenere fede agli impegni: il 1° settembre chiede alla Germania di rispettare lo Stato polacco. La richiesta rimane senza risposta: il 3 settembre la Gran Bretagna alle 11,15, e poco dopo la Francia, dichiarano guerra alla Germania. Il 17 settembre inizia l’invasione da Est della Polonia da parte dell’Urss. La Germania e l’Unione Sovietica si spartiscono la Polonia con il Trattato di frontiera sovietico-tedesco. Plaudono in Italia i giornali conformisti, spiegando ai lettori che «all’edificazione e alla liberazione dell’Europa l’Italia non sarà estranea».

È solo l’impavida risolutezza della resistenza britannica – quando agli inizi della guerra, dopo la resa francese, il Regno Unito, di fatto da solo, si oppose e combatté Hitler – che consentì di salvare l’Europa. Chamberlain e Churchill, i successivi primi ministri, ebbero un ruolo fondamentale.

Il secondo flashback si colloca fra il 1946 e il 1949 e vede Churchill come grande protagonista a favore dell’Europa. Siamo all’Università di Zurigo il 19 settembre del 1946. Per la prima volta dopo la guerra un grande statista propone la creazione degli «Stati Uniti d’Europa» e spiega importanza e urgenza di questo obiettivo: «If we are to form a United States of Europe... we must begin now».

Il Regno Unito sostenne l’istituzione di un Consiglio d’Europa come primo passo verso un’Europa confederale. Nel 1948 si tenne all’Aja una riunione con 800 delegati di tutti gli Stati europei. Churchill partecipò come presidente onorario di questo primo grande Congresso dell’Europa. Si prese la decisione di creare il Consiglio, traguardo realizzato il 5 maggio 1949.