Nuove proprietà e social network per il rilancio delle ville storiche

Un potenziale unico a livello mondiale, costituito da 4.300 dimore storiche, datate tra il XV e la fine del XVIII secolo, distribuite tra il Veneto (85%) e il Friuli-Venezia-Giulia (15%). Il sistema delle Ville Venete, disseminate a ventaglio tra le due regioni, dalle pendici del Carso alle sponde del lago di Garda, dalle Dolomiti all’Adriatico, non è ancora abbastanza conosciuto. Eppure in pianura, adagiate sulle pendici dei colli o specchiate lungo i fiumi, soprattutto sulle rive del Brenta, sempre incorniciate da importanti scenari naturali, questi edifici che appartenevano, e in molti casi ancora appartengono, alle famiglie venete che hanno contribuito alla grandezza della Repubblica Serenissima, promettono un passo indietro nel tempo e un’immersione totale nella bellezza.

Lo spiega bene la presidente dell’associazione Ville Venete, Isabella Collalto de Croÿ, proprietaria del Castello di San Salvatore e dell’Azienda Agricola Conte Collalto a Susegana, in provincia di Treviso, che evidenzia come «i proprietari, pur consapevoli della difficoltà di gestire un patrimonio tanto straordinario, all’apparenza anacronistico, ne comprendano il potenziale, in grado di incantare e di offrire una miriade di attività, a partire dalle degustazioni di tipicità agricole. Perché le ville nacquero proprio come residenze estive delle famiglie veneziane che nell’entroterra, durante la villeggiatura, curavano le loro tenute», racconta.

La spinta a catalizzare l’interesse di un numero crescente di visitatori arriva in coincidenza con un importante passaggio generazionale per molte dimore, dove i nuovi proprietari sono giovani imprenditori che si muovono con disinvoltura nel mondo dei social network, puntano su internet e sui nuovi media. Per avvicinare il grande pubblico all’ospitalità e alle proposte di visita turistica, l’associazione, riconosciuta dall’Istituto regionale ville venete e dalla Regione Veneto, che in 43 anni di vita aggrega centinaia di dimore, fa quindi un passo avanti e mette a disposizione nuovi strumenti.

Oltre al portale istituzionale www.villevenete.org dedicato ai soci, arriva il sito www.villevenetetour.it pensato per il grande pubblico, che mette in vetrina le specificità a disposizione dei turisti: dalle visite alle degustazioni, dal soggiorno all’affitto di location esclusive per eventi speciali come matrimoni e cerimonie. «Il mio obiettivo è diventato portare i turisti in azienda, incuriositi non solo dall’indiscutibile fascino del luogo ma attratti anche dalle tante attività didattiche, sociali e culturali, come le masterclass musicali, che ho promosso», esemplifica Florian Stepski, proprietario di Villa Rechsteiner di Piavon d'Oderzo.

Analogamente se a villa Emo Capodilista, a Selvazzano, in provincia di Padova - pianta quadrata con interni decorati da affreschi e trompe l’oeil, che ritraggono la storia della famiglia proprietaria, circondata da un giardino all’italiana – si possono assaggiare i vini di qualità prodotti dall’omonima azienda agricola, riconosciuti dalle più importanti guide di settore, Villa Foscarini-Rossi a Stra, nel Veneziano, lungo la Riviera del Brenta, offre visite e mette la foresteria a disposizione per eventi speciali.