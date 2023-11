Nuove R 12 nineT e R 12, ecco come cambiano le «classiche» di Bmw

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il motore boxer e il telaio tubolare bene in vista, seppur nel contesto di un progetto completamente rivisto, rimangono le caratteristiche distintive delle nuove R12 e R12 NineT di Bmw Motorrad, i primi due modelli 2024 presentati dalla casa di Monaco dopo il debutto dell’attesissimo Gs 1300.

Essenziali e immediate a prima vista, ma allo stesso tempo raffinate, eleganti e ricche di dettagli personalizzabili, sono fedeli allo stile classico che ha dato vita alla famiglia delle Heritage di Bmwormai 10 anni fa, rimanendo però al passo con i tempi a livello tecnico.

Così le presenta Josef Miritsch, a capo delle serie Boxer Bmw raffreddati ad aria: «Con la nuova Bmw R 12 nineT come Classic Roadster e la R 12 come Classic Cruiser, continuiamo quanto iniziato nel 2013 con la R nineT. Grazie in particolare al nuovo concept di telaio, abbiamo ottenuto un design ancora più classico e purista. Il motore boxer raffreddato ad aria/olio con nuovo airbox, che affonda le sue radici nel leggendario boxer sportivo della HP 2 Sport del 2007, garantisce una propulsione sicura. Con le sue quattro valvole disposte radialmente, è una delle icone motoristiche assolute di Bmw».

Il progetto ruota attorno al nuovo telaio

Anche se la base della R NineT non è stata stravolta, in Bmw sottolineano come il progetto sia stato profondamente rinnovato, a partire dal telaio che rimane tubolare in acciaio a ponte, ma che è stato sviluppato ex novo e che ora si lega a un telaietto posteriore che elimina la necessità dei fissaggi tra le due parti portanti del telaio presenti nelle serie precedenti, riducendo il peso e conferendo ai nuovi modelli un aspetto più pulito; e che ora, sottolineano in Bmw, permette una più ampia possibilità di personalizzazione.

Entrambi i modelli sono dotati di nuove forcelle telescopiche a steli rovesciati con un diametro del tubo di scorrimento di 45 mm. La forcella è completamente regolabile sulla R 12 nineT. L’escursione delle sospensioni è di 120 mm sulla R 12 nineT e di 90 mm sulla R 12.

I freni sono assisti dall’Abs Pro. All’anteriore c’è un doppio freno a disco con due pinze monoblocco a 4 pistoncini montate radialmente con diametro di 310 mm, al posteriore il disco ha una pinza flottante a 2 pistoncini e diametro di 265 mm. Come optional c’è anche l’assistente per le partenze in salita (Hsc).