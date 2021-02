Cina, nuove regole antitrust per le piattaforme online di Alibaba&co Aumenta la pressione sui giganti della tecnologia, diventano definitive le direttive per siti e-commerce e servizi di pagamento digitali di Rita Fatiguso

Aumenta la pressione sui giganti della tecnologia, diventano definitive le direttive per siti e-commerce e servizi di pagamento digitali

La Cina emana nuove regole anti-monopolio per i giganti della tecnologia: l’Antitrust ha rilasciato le nuove linee guida che prendono di mira le piattaforme Internet, rafforzando le restrizioni esistenti per i giganti cinesi della tecnologia. Le nuove regole formalizzano un precedente disegno di legge anti-monopolio e chiariscono una serie di pratiche monopolistiche che si intendono reprimere. Le linee guida dovrebbero esercitare nuova pressione sui principali servizi Internet del Paese.

Chi rientra nel mirino

Le nuove regole antitrust in arrivo per le piattaforme di pagamento online sono state rese note in bozza il 20 gennaio per essere approvate entro il 19 febbraio. I commenti di rito sulla nuova normativa che disciplina l’attività dei fornitori di servizi di pagamento non bancari devono essere stati sufficienti dato che sono diventate definite da ieri, 7 febbraio.

Pechino sta usando il pugno di ferro contro lo sfruttamento di posizioni dominanti degli operatori. Aumenta la pressione sui giganti della tecnologia, diventano definitive le direttive per siti e-commerce e servizi di pagamento, compresi i siti di e-commerce dei mercati online Taobao e Tmall di Alibaba Group o JD.com. Le direttive copriranno anche i servizi di pagamento come Alipay di Ant Group o WeChat Pay di Tencent Holding.

La svolta del Comitato

Il Comitato centrale del partito ha annunciato da tempo che i colossi Fintech sarebbero diventati oggetto di regolamentazione multipla. Da un lato la legge che impone alle piattaforme di pagamenti dell’e-commerce di disfarsi entro l’anno dei prodotti finanziari. Poi la direttiva che impone di conferire i dati relativi alla clientela a tutte le istituzioni creditizie e finanziarie facendoli confluire nei database esistenti.

La situazione per Alibaba & co. non è delle migliori. Ora arriva anche l’Antitrust che vieta lo sfruttamento di posizioni dominanti e le pratiche che violano la concorrenza.