Nuove regole di bilancio, la Ue cerca l’equilibrio tra stabilità e investimenti La Commissione ha aperto il dibattito: la sfida è sostenere le economie (alla prova del cambiamento climatico) senza dimenticare la lotta al debito dal nostro corrispondente Beda Romano

Da sinistra: i presidenti del Consiglio europeo Charles Michel, dell’Europarlamento David Sassoli e della Commissione Ursula von der Leyen

3' di lettura

BRUXELLES – La Commissione europea ha dato il via mercoledì 5 febbraio a un ampio dibattito tra governi, istituzioni e parti sociali sull’opportunità di rivedere le attuali regole di bilancio. L’esecutivo comunitario non dà indicazioni o suggerimenti per il futuro. Si limita a un’analisi degli ultimi anni, così come richiesto dalle riforme introdotte nel 2011 e nel 2013. Ciò detto, tra le debolezze emerse dall’analisi comunitaria emergono il perdurante debito elevato in alcuni Paesi e il basso livello di investimenti.



In pillole, la Commissione europea nota che negli ultimi anni la zona euro è riuscita a ridurre grandemente i deficit pubblici, a livello aggregato dal 6% all’1% del prodotto interno lordo. Nel contempo, sono state ridotte debolezze dell’unione monetaria nell’affrontare shock esterni. Ciò detto, Bruxelles ammette che in alcuni Paesi il debito rimane elevato, che le politiche di bilancio sono spesso pro-cicliche, e favoriscono la spesa corrente piuttosto che la spesa per investimenti.



Obiettivo neutralità climatica



Questa analisi, prevista dai testi legislativi di recenti riforme, giunge in un momento molto particolare, mentre si discute in Europa di come promuovere gli investimenti, non solo per sostenere l’economia reale in un contesto monetario già molto generoso, ma anche per affrontare il cambiamento climatico. La Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen ha presentato in gennaio un piano decennale da 1.000 miliardi di euro nel tentativo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.



Nei fatti, la Commissione europea propone al dibattito pubblico una serie di domande. Come è possibile trovare un equilibrio tra sanzioni e incentivi? Come è possibile assicurare il rispetto delle regole di bilancio? Come è possibile semplificare l’intreccio di norme? Come è possibile ridurre gli squilibri macroeconomici ed evitare la nascita di nuove situazioni pericolose? È possibile rafforzare il dialogo tra istituzioni nazionali ed istituzioni europee?