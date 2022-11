Nuove regole europee sul debito: segnali incoraggianti?

Ascolta la versione audio dell'articolo

8' di lettura

Dopo un lungo dibattito istituzionale ed accademico, finalmente si osservano i primi passi concreti verso una riforma decisa delle regole sulla gestione di debito e deficit dei governi dell'area euro. Alcuni giorni fa, la Commissione europea ha pubblicato i propri orientamenti sulla materia: ci sono poche sorprese (e questo è positivo) rispetto al position paper del 2021 firmato dal Meccanismo europeo di stabilità (Mes), in cui si ribadiva la necessità di modificare profondamente le regole su debito e deficit, abbandonando il datato riferimento alla soglia del 60% del rapporto debito/Pil.

Nella comunicazione si nota sicuramente il risultato di un compromesso con i “falchi” nordeuropei che avrebbero voluto mantenere in toto l'impianto normativo del passato, ma il risultato delle negoziazioni appare complessivamente piuttosto buono. Certo, formalmente i riferimenti alla citata soglia del 60% e del 3% del rapporto deficit/Pil restano invariati, ma il loro impatto viene depotenziato da una procedura di determinazione delle politiche di spesa incentrata nel rapporto bilaterale tra singoli governi e Commissione.

Loading...

Limiti di spesa chiari, specifici per singoli Paesi e determinati in maniera negoziale da governi e Commissione potrebbero rappresentare dal 2024 (anno di implementazione della riforma dopo la sospensione del regime vigente in atto dal 2020) un'opportunità unica per una rivoluzione copernicana nella gestione del debito pubblico, soprattutto per il nostro Paese. Ma vediamo in dettaglio i punti della proposta.

Regola del debito e ventesimo di rientro: vecchio problema

Come anticipato, la soglia limite del 60% Debito /PIL resta in piedi, sebbene anche il Mes avesse consigliato di innalzarla al 100%, in coerenza con il mutato contesto macro-economico post-pandemia caratterizzato da livelli di debito pubblico molto elevati per importanti Paesi membri. Nei primi anni '90 le autorità comunitarie calibrarono la soglia del 60% utilizzando (anche) il criterio empirico dei livelli osservati di Debito/Pil.

De facto i livelli medi di debito/Pil dell'area Euro si sono allontanati dalla soglia del 60% dai tempi della crisi finanziaria internazionale del 2009 (vedi Figura 1), oscillando nel decennio successivo intorno all'80%. Nel 2020 la crisi pandemica ha impresso una nuova spinta verso l'alto, verso un livello medio del 90%, anche se la (breve) ripresa post-pandemia e la fiammata dell'inflazione abbiano consentito un parziale riassorbimento di questo ultimo shock.