Mezzogiorno, programmi in stallo con le nuove regole del Fondo sviluppo e coesione

Il cambio di passo immaginato dal ministro per il Sud, Raffaele Fitto, nell’attuazione dei programmi di spesa dei fondi strutturali europei 2021-2027 tarda ad arrivare. Soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, quelle con capacità amministrative inadeguate rispetto alla mole di risorse da spendere, la nuova programmazione è in stallo. Le regioni sono alle prese con la chiusura del periodo 2014-2020 che, in virtù della regola N+3, concede tempo fino al 31 dicembre di quest’anno per rendicontare la spesa a Bruxelles.

Gli accordi per la coesione

Alla chiusura della vecchia programmazione, dunque, le regioni stanno lavorando a pieno ritmo e sarà così fino a fine anno. Questo significa che non è possibile dedicare tempo e attenzione all’Accordo di coesione che ogni regione dovrà siglare con la Presidenza del Consiglio per ottenere dal governo centrale la propria quota del Fondo sviluppo e coesione (Fsc), dettagliando tutti i progetti che intende finanziare con quelle risorse. Non è un caso che la prima regione che ha firmato l’intesa, a fine settembre con la premier Giorgia Meloni in persona, sia stata la “piccola” Liguria, a oggi sia rimasta anche l’unica. Altre regioni del Nord sono vicine alla firma, ma a preoccupare sono quelle del Mezzogiorno: senza l’accordo con Palazzo Chigi, il governo non mette a disposizione i soldi del Fsc indispensabili per il cofinanziamento dei programmi finanziati dai fondi europei, che continueranno a restare fermi. Un passo avanti è la Campania che qualche giorno fa ha inviato a Fitto la bozza dell’accordo, nonostante il governatore De Luca, nel suo stile, abbia protestato anche con la commissaria Elisa Ferreira.

La definizione dell’Accordo di coesione, ha denunciato anche Michele Emiliano, è abbastanza macchinosa e richiede tempo sia nella predisposizione da parte delle regioni, sia nella fase di verifica e approvazione da parte del Dipartimento per la coesione (Dpcoe) presso la presidenza del Consiglio. Le regioni del Sud governate dal Centro destra non si espongono sul tema. Ma il timore, anche a Bruxelles, è che il dipartimento non abbia forze a sufficienza per esaminare e approvare in tempi rapidi tutti gli accordi che, prima o poi, dovranno arrivare. E se per la Liguria - che dal Fsc riceve 265 milioni di euro - si tratta di una novantina di progetti, per le grandi regioni del Sud lo sforzo rischia di essere insostenibile, anche a livello centrale. Sicilia e Campania aspettano dal Fsgc rispettivamente 6,86 e 6,57 miliardi di euro, venticinque (25) volte la dote della Liguria. La Puglia deve averne 4,58, la Sardegna e la Calabria tra 2,5 e 2,8 miliardi. Gli addetti ai lavori temono che ogni accordo sia spesso come il volume di un’enciclopedia. Con tutto ciò che ne consegue in termini di valutazione. A complicare tutto anche una clausola nell’accordo ligure, per ora unico benchmark, sulla spesa annuale. In pratica, la parte di risorse Fsc indicata nell’accordo che la regione non riesce a spendere entro l’anno viene definanziata per essere reimpiegata anche dalle altre regioni. Il principio è condivisibile, ma si teme l’effetto involontario di trasferire risorse dal Mezzogiorno alle regioni del Nord. Su questo punto potrebbe aprirsi un negoziato, quanto meno per precisare che i fondi dovranno essere reimpiegati nella stessa regione.

La prospettiva, in ogni caso, è che entro la fine dell’anno molte regioni del Centro-Nord siano in grado di siglare l’accordo, mentre per quelle del Sud sia necessario molto più tempo, e se ne riparli nella prima metà del 2024. Ed è illusorio pensare che ciò non abbia conseguenze sui tempi dell’attuazione complessiva, anche nei prossimi anni.

Il cambio di governance

Difficilmente, inoltre, potrà essere d’aiuto la soppressione dell’Agenzia per la Coesione, prevista nel decreto Pnrr a febbraio scorso e continuamente rinviata (l’ultima data era fissata al 1 novembre). È vero che le funzioni e il personale sono trasferite al dipartimento per la coesione, ma tra chiusura del 2014-2020 e avvio della nuova programmazione, il momento è troppo critico per sperare che il cambio di governance funzioni senza intoppi e, anzi, migliori la capacità di spesa e di attuazione. Senza considerare che l’Agenzia è ancora autorità di gestione di due programmi nazionali 2014-2020, Città metropolitane e Pon Governance.