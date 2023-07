Nuove regole Ue, la moda alle strette dal design agli slogan green

Ascolta la versione audio dell'articolo

Passaporto digitale, divieto di distruggere l’invenduto, etichette che non riportino slogan green bensì dati scientificamente provati sull’impatto del prodotto. Se fino a oggi quelle elencate sono state opzioni o nuovi terreni di sperimentazione per le aziende della moda, a breve potrebbero diventare obblighi di legge. Alcune di esse, infatti, rappresentano capisaldi del regolamento Espr approvato il 12 luglio dal Parlamento Ue e che, dopo la votazione da parte del Consiglio, entro la fine dell’anno dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Altre sono incluse nella pioggia di regole con cui l’Unione Europea punta a trasformare il settore in chiave green.

La spinta dalle regole

L’Espr, infatti, è solo una delle normative che, inserite nell’ambito della “EU strategy for sustainable and circular textiles” - lanciata nel marzo 2022 dalla Commissione Ue per rendere i prodotti tessili più durevoli, riparabili, riutilizzabili e riciclabili - imprimeranno un cambiamento inevitabile al settore. Un comparto che, allargato ai cosiddetti settori collegati (occhiali, gioielli), in Italia fattura 103 miliardi di euro l’anno. Ma anche un’industria che a livello mondiale è seconda solo a quella petrolifera per impatto ambientale negativo. E che in un certo senso va messa alle strette sul piano normativo: «Il livello di trasformazione dell’attuale modello di business per raggiungere gli obiettivi sovranazionali di decarbonizzazione è enorme – spiega Matteo Capellini, expert associate partner di Bain & Co –. Ad oggi le aziende non vedono una richiesta di mercato tale da “giustificare” un cambio veloce. Quindi il ruolo del regolatore è un motore fondamentale».

Le norme in vigore

Tra le norme già approvate e in vigore spiccano la Corporate sustainability reporting directive, che da quest’anno obbliga le aziende quotate a rendere conto del proprio impatto ambientale attraverso la pubblicazione di report di sostenibilità (attualmente è in corso un confronto con le aziende su modelli standard di report), e il Regolamento sulla deforestazione (Eudr) che impatta anche sulle industrie che utilizzano derivati bovini come il cuoio e impone alle aziende una rigorosa due diligence per verificare che le materie prime impiegate non siano frutto di deforestazione.

Tre proposte chiave

Ancora allo stato embrionale di proposta, invece, ci sono la Corporate sustainability due diligence directive (Csdd) che stabilisce linee guida che le aziende devono rispettare (ma non si applicherebbe alle Pmi), e la Green claims directive che punta a scoraggiare pratiche di greenwashing, introducendo parametri condivisi, scientificamente basati, per le etichette dei prodotti, tutelando così i consumatori. Questi ultimi sono oggetto di un’altra proposta di direttiva: la Empowering consumers for the green transition, depositata il 22 marzo 2022.

Il regolamento Ecodesign

Un capitolo a parte merita il Regolamento Ecodesign (Espr), atteso ai trialogues presumibilmente dopo l’estate, che avrà un impatto importante sulle aziende del made in Italy, perché condiziona tutta la vita del prodotto: dalla progettazione allo smaltimento. L’Espr, in un certo senso, ha messo in luce la difficoltà di interpretare tutte le sfaccettature di un settore così complesso. Se l’Italia ha avuto un ruolo di primo piano per esempio nel negoziare l’esenzione di Pmi e micro imprese dal divieto di distruggere l’invenduto, anche se con determinate eccezioni (il riferimento è l’articolo 20, applicabile dopo un anno dalla data di entrata in vigore), alcune istanze presentate dalle varie associazioni tessili (tra cui Euratex, associazione europea delle imprese tessili di cui fa parte Sistema moda Italia) o Camera nazionale della moda, che rappresenta le aziende creative della fascia alta, non sono state per ora accolte.