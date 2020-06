Nuove regole per velocizzare l’erogazione dei crediti alle Pmi La crisi può avere, come si sa, un effetto positivo se permetterà, attraverso una responsabile economia di sistema, di sostenere le imprese sane di Federico Maurizio d'Andrea e Maurizio Onza

(ANSA)

La crisi può avere, come si sa, un effetto positivo se permetterà, attraverso una responsabile economia di sistema, di sostenere le imprese sane

In un Paese dove, dopo gli scandali che hanno travolto alcuni istituti di credito, possiamo vantare, oltre a grandi gruppi, anche un non trascurabile plotone di banche di minori dimensioni ma molto prossime al territorio, continuando a interrogarci, alla luce della lettura dei vari interventi governativi - soprattutto del Decreto Legge del 19 maggio 2020 - su quali siano gli attori che possano promuovere un’azione congiunta in grado di accelerare in maniera importante e definitiva l’erogazione del credito, non possiamo che pensare alle Banche, unitamente a enti con funzioni di garanzia, quali Sace e Mcc.

A nostro avviso, l’obiettivo da perseguire con immediatezza dopo il lockdown, stante l’urgenza imposta dagli accadimenti, è quello di permettere alle banche di accelerare e semplificare il processo di erogazione del credito alle micro, piccole e medie imprese che, invece, appare ancora estremamente laborioso e, quindi, rallentato.

Si deve cercare un sistema che consenta di velocizzare l’iter concessorio e, dal nostro punto di vista, questo è rinvenibile in un ancor più diffuso ampliamento della manleva di rischio, non soffermandosi solo sull’aspetto, di per sé parziale, degli impegni monetari.

La richiesta di una disposizione specifica che, per questi fatti e per un periodo di tempo ben definito, esenti la banca dalle eventuali responsabilità deve essere letta non già come una sorta di “liberi tutti”, inaccettabile per definizione, ma come un invito a operare, unitariamente e positivamente, verso il raggiungimento del bene comune – e prioritario – di una rapida ripartenza.

La fiducia nella conoscenza personale dell’accreditato – quando non è sciatto clientelismo – deve recuperarsi ed estrinsecarsi in una valutazione dei numeri che può e deve essere empatica, considerando il contesto in cui ci si trova; perché è a esso che, prima di tutto, si deve rispondere.