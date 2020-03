Nuove relazioni internazionali per superare la crisi finanziaria di Paolo Savona

Di fronte ai pericoli di una grande crisi, la Fed e la Bce hanno deciso di creare nuova moneta in quantità rilevante. Il Governo federale americano e quello tedesco hanno preannunciato interventi di spesa di dimensione significativa. La Commissione Europea ha deciso di esonerare i singoli paesi membri dell’Ue dal rispetto dei vincoli di bilancio pubblico stabilito per trattato. È lecito domandarsi se queste sono politiche adatte a fronteggiare gli effetti di domanda e di offerta della crisi sanitaria.

Le due importanti banche centrali sono state indotte a intervenire per gli andamenti negativi delle borse valori e i Governi per le conseguenti difficoltà delle imprese produttive e per lenire gli effetti sociali. Le due decisioni sono in linea con le conoscenze sui modi di funzionamento dei mercati, ma non lo sono se si considerano i rischi ai quali andiamo incontro, un nodo che la politica deve sciogliere.

Un po’ tutti affermano che il futuro non sarà più come il passato. Se si parla del passaggio dai vecchi assetti produttivi e sociali ai nuovi imposti dalle innovazioni tecnologiche che ci stanno proiettando nell’infosfera, questa affermazione si potrebbe ritenere fondata; ma c’è qualcosa in più che va tenuto presente nel processo di transizione in atto ed è ciò di cui si deve tenere conto.

L’economia finanziarizzata e globalizzata ha creato una massa di attività e passività finanziarie sproporzionata rispetto ai parametri conosciuti nel lontano passato rispetto al prodotto lordo mondiale. Non a caso si è detto che la finanza è divenuta un’industria a sé stante, usando il termine di riferimento consueto per l’attività produttiva. Chi possiede la ricchezza finanziaria è convinto di avere un equivalente potere di acquisto sulla ricchezza reale. Di fronte al solo dubbio che così non sia, subentra il panico e non pochi tentano di vendere l’attività finanziaria in loro possesso, ma il mercato non ha la liquidità necessaria. Si avvia così il ciclo delle manie, del panico e della crisi che un mio maestro, Charles Kindleberger, ha descritto nel 1978 in un mirabile saggio che ha avuto ben sette edizioni. Quali i rimedi?

La creazione di attività finanziarie avviene sempre in coincidenza con l’accensione di una passività in una delle forme dirette (azioni, obbligazioni, depositi e altri titoli) o tramite intermediari (banche e altre società). La moltiplicazione di questi strumenti finanziari è denominata in un’unità monetaria non necessariamente posseduta dagli emittenti, ma ceduta dai risparmiatori all’atto della sottoscrizione; se questi, presi dal panico, tentano di trasformarle in moneta vera e propria, la liquidità del mercato è inevitabilmente insufficiente e chi la crea è chiamato a fornirla in quantità sufficiente, causando la perdita della loro indipendenza. Non è facile prevedere quale siano gli effetti sull’inflazione di questo stato di necessità, ma dipende dalla capacità delle autorità monetaria di riassorbire la moneta di base creata in eccesso rispetto ai bisogni ordinari dell’economia. Nel 2019 la Fed ha provato a farlo aumentando i tassi dell’interesse e riducendo la creazione di moneta, ma ora ha dovuto interrompere il tentativo. La Bce manifestò la stessa intenzione, ma non ha potuto neanche avviare l’iniziativa.