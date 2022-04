Nuove risorse al Pnrr per sterilizzare l’impatto della guerra

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non si può certo dire che a questo governo, nato 14 mesi fa per dare risposta a due sfide già allora ritenute epocali come la pandemia e l’avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), siano mancate le difficoltà, anche successivamente. A parte quelle determinate da una maggioranza eterogenea e litigiosa, è intervenuta ora una guerra che non solo sconvolge gli equilibri economici su cui la risposta a quelle sfide in parte si fondava, ma cambia il quadro geostrategico, europeo e nazionale, per molti anni a venire.

Riorganizzare la politica economica nelle condizioni incerte in cui ci troviamo non è impresa da poco. Il Documento di economia e finanza (Def) presentato qualche giorno alla stampa dal presidente del Consiglio Mario Draghi e dal ministro dell’Economia Daniele Franco prova a farlo, cercando di conciliare tre esigenze in larga parte contrastanti:

1 - Attutire l’impatto della crisi ucraina sul Paese. L’aumento dei prezzi energetici e la possibile decurtazione futura dell’energia che affluisce verso il Paese colpiscono sia l’attività economica e l’occupazione sia il potere di acquisto di salari e stipendi attraverso l’inflazione. Due canali che si alimentano a vicenda, indebolendo la ripresa e accentuando le disuguaglianze già gravi del Paese.

2 - Rendere compatibili le nuove priorità – eliminare la dipendenza energetica dalla Russia e rafforzare la difesa nazionale – con quelle che oggi appaiono già “vecchie”, ma che solo poche settimane fa erano le principali a cui puntava il Paese: riconvertire la base energetica in senso eco-sostenibile e aumentare gli investimenti pubblici, se possibile riducendo le tasse.

3 - Non perdere di vista gli equilibri della finanza pubblica, oggi e soprattutto in prospettiva. La delicatezza di tali equilibri si segnala nel fatto che già oggi, nonostante l’”ombrello” costituito dai finanziamenti europei e dagli acquisti Banca centrale europea, lo spread pagato dallo Stato sui suoi titoli ha ricominciato a salire.