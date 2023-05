Nuove sfide nel settore delle spedizioni internazionali e della logistica: Italsempione punta su flessibilità e sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Protagonista da quasi settant’anni nel settore della logistica, Italsempione è partner delle più importanti aziende - a livello nazionale e internazionale - per tutte le attività di spedizione import/export di merci. Il patrimonio di esperienza maturato con successo in contesti ed epoche così diversi dal punto di vista commerciale, in un quadro politico economico in continua evoluzione, consegna al presente una società sempre più forte e pronta a scrivere nuove pagine della propria storia, con un ruolo fondamentale nella fornitura dei più avanzati servizi a supporto alla supply chain.

In un comparto che ha un valore stimato pari al 12% del Pil mondiale (8/12 trilioni di dollari) con fondamentale rilevanza per gli equilibri economici globali, Italsempione ha saputo affrontare al meglio anche le difficoltà e i continui cambi di scenario dovuti alla recente pandemia.



Come sottolinea il Ceo Pietro Vavassori, il tradizionale modello organizzativo “just in time” ha mostrato tutti i suoi limiti durante l’emergenza e ha imposto alle aziende un ripensamento dei processi logistici. In questo contesto di grandi cambiamenti Italsempione ha saputo concretizzare il proprio dinamismo attuando nuove logiche di progettualità improntate a maggior efficienza e piena sostenibilità.

Nel momento della difficoltà, l’azienda ha saputo adeguare le proprie strategie alle necessità contingenti dei propri clienti, adottando soluzioni ad hoc; contestualmente si è mossa per adattare l’organizzazione interna e fronteggiare l’emergenza legata alle difficoltà di lavoro imposte dalla pandemia.

Nel contesto italiano già storicamente segnato dalle carenze infrastrutturali e dagli ostacoli della burocrazia, Italsempione ha saputo cogliere l’opportunità di trasformare il cambiamento imposto nella strategia virtuosa di evoluzione dei propri modelli organizzativi.

Nasce così un progetto che mette al centro di tutto formazione, tecnologia e sostenibilità, pilastri della stessa struttura pensata per affrontare con tutti gli strumenti necessari le sfide del futuro. Presupposto di tutto è un reale processo di transizione tecnologica basato sulla conoscenza, il cui fulcro è la nuova Academy, luogo di formazione del personale il cui fondamento diventano logiche di sensibilizzazione sulla sostenibilità sociale e ambientale di tutti i processi implementati.

Nella realtà del lavoro quotidiano, Italsempione mette in campo strategie concrete di eliminazione della plastica in tutti i suoi uffici da una parte e dall’altra, nelle attività di daily business, la predilezione di scelte che limitino al massimo l’utilizzo del trasporto su gomma, comunque più inquinante di altre soluzioni alternative.

Ed è anche per tutto questo che, nell’ottica di una piena sostenibilità delle sue attività, è prevista per il 2024 la realizzazione di una nuova sede aziendale. Se già la sede di Arluno si è distinta per l’utilizzo di energie rinnovabili grazie ad un impianto fotovoltaico da 1 Mw, il progetto di Italsempione Village, che viene realizzato a Vittuone e nasce da un’idea del 2010, è al 99% ecosostenibile ed è certificato secondo i protocolli ambientali Leed e Breeam, nel rispetto degli obiettivi dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sottoscritta dai paesi Onu.



Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 3.350.000 kilowattora all’anno. La sede disporrà inoltre di un magazzino di 40.000mq con spazi pensati per il fashion, le merci pericolose e le aree adibite alla conservazione a temperatura controllata, di cui una per merci surgelate a -18°.

La nuova sede rappresenta per Italsempione l’apertura a sfide future sempre più impegnative. È un investimento molto importante per l’azienda e dimostra la vocazione a saper intercettare le necessità di un mercato con spazi e opportunità sempre nuovi e costantemente in trasformazione; una realtà in cui i sistemi tecnologici avanzati nella gestione dei flussi in continua evoluzione diventano fondamentali per facilitare le attività nel settore della logistica.