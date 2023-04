Nuove tecnologie, arriva il robot domestico che controlla il neonato

I neonati sono creature delicate e sensibili, inclini ad ammalarsi di frequente, soprattutto nel passaggio da una stagione all'altra. Per questo, è bene controllare sempre con attenzione il livello di umidità in casa, così da rendere più semplice la risoluzione della congestione nasale. È infatti risaputo che il livello di umidità più indicato per i neonati debba essere compreso in una fascia tra il 30% e il 50%.

Più il bimbo presenta secchezza delle vie aree, più sarà bene umidificare la stanza. Esistono per tale scopo gli umidificatori, sia a nebbia calda che fredda, usati per alzare il monte di umidità, da controllare direttamente dal display dell'accessorio o, se sprovvisto, attraverso sensori come le valvole termostatiche.

Suavinex (75 euro), marchio noto nel mondo dei prodotti per neonati, ha in catalogo un umidificatore a vapore freddo, controllabile anche via Alexa e Assistente Google. Suavinex Smart emette una nebbia ultrasonica, per non interferire con il riposo dei più piccoli, e dispone di un’illuminazione a LED regolabile e configurabile, indipendentemente dal rilascio del vapore. Il sensore di umidità e temperatura permette di conoscere, a colpo d'occhio, in ogni momento lo stato della cameretta, usando l'app o chiedendo agli assistenti vocali i parametri in tempo reale

