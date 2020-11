Nuove tendenze: il beauty diventa sicuro, pulito, antibatterico Dallo scoppio della pandemia, il settore cosmetico sta cambiando parametri. E punta su ricerca scientifica, intelligenza artificiale, responsabilità ecologica e sociale. di Baya Simons

Sophie Martynova (@ Premier Models) indossa il fondotinta oil-free SISLEY Phyto-Teint Ultra Éclat N°0+ Vanilla, il rossetto satinato Rouge HERMÈS nella colorazione Corail Flamingo.

Dallo scoppio della pandemia, il settore cosmetico sta cambiando parametri. E punta su ricerca scientifica, intelligenza artificiale, responsabilità ecologica e sociale.

9' di lettura

C'è stato un momento in cui le cose sembravano andare davvero bene per il settore della cosmetica. Il gruppo L'Oréal aveva concluso lo scorso decennio con i migliori risultati di vendita dal 2007; gli acquisti like-for-like aumentavano dell'otto per cento di anno in anno, spinti dall'incremento della domanda, in Asia, di prodotti per la cura attiva della pelle e di make-up naturali che, a dispetto del nome, richiedono un lungo processo di lavorazione. Le vendite del settore make-up di Estée Lauder Companies Inc. erano aumentate del quattro per cento, sempre trainate da un boom in Asia, dove i prodotti per le labbra di Mac, il fondotinta Double Wear di Estée Lauder e gli ombretti di Tom Ford erano molto richiesti. Le vendite skincare del gruppo avevano segnato un aumento del 17 per cento, grazie ai clienti provenienti da Cina e Hong Kong che si avvicinavano ai sieri riparatori Advanced Night Repair e alle creme idratanti La Mer, mentre visitavano negozi duty-free e grandi magazzini. Nel 2019, Lvmh aveva registrato un più nove per cento, rispetto all'anno precedente, degli introiti provenienti dai brand di bellezza, grazie soprattutto a Dior, Givenchy e Fenty Beauty di Rihanna.

Poi, a febbraio, è arrivata la pandemia. Tutto si è capovolto e le priorità, in fatto di skincare e make-up, sono cambiate radicalmente. Le richieste di cosmetici colorati come rossetti, ombretti e fondotinta sono crollate. Nel primo trimestre del 2020, le vendite di profumi in USA e in Europa si sono ridotte del 13 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo le ricerche di mercato della società Npd, mentre le entrate derivanti da cosmetici e profumi di Lvmh hanno subìto una battuta d'arresto pari al 18 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2019. I processi di produzione e distribuzione sono andati in tilt, i duty-free sono rimasti deserti e la chiusura delle boutique fisiche nel mondo ha dirottato tutti verso gli acquisti online. La società di consulenza McKinsey ha stimato che gli incassi globali del settore cosmetico potrebbero diminuire del 30 per cento quest'anno. Così come per tanti aspetti della vita, durante il lockdown della scorsa primavera e con la recrudescenza della pandemia dopo l'estate, si sta riconsiderando che cosa sia davvero necessario e perché si usino determinati prodotti. I beauty brand si sono dovuti adattare a un mondo in cui si trascorre molto più tempo in casa, in smart working, in spazi in cui lo stile non deve essere trascurato del tutto, ma, di sicuro, risulta molto meno importante di prima. Quindi, come si presenta oggi il futuro della bellezza? “Più semplice” è la risposta, ben accolta da tanti. Si continua certamente ad acquistare. Da Selfridges, ad esempio, la categoria dei prodotti di bellezza è stata, di gran lunga, la più forte dal lockdown ad oggi, e lo stesso si può dire per Net-a-Porter che, nella seconda metà di marzo, ha registrato, nel medesimo settore, un aumento del 158 per cento rispetto allo scorso anno. In generale, però, si tende a ignorare il lancio delle novità in favore dei grandi classici, preferendo i marchi storici e riducendo al minimo il contenuto dei beauty case per trovare una nuova definizione di indispensabile.

Loading...

Sophie indossa il fondotinta oil-free SISLEY Phyto-Teint Ultra Éclat N°0+ Vanilla, il rossetto opaco Rouge HERMÈS nella tonalità Rose Lipstick.

«La tendenza si è spostata verso prodotti intramontabili oppure provati e testati più volte, come le proposte di La Mer», spiega Annalise Fard, direttrice dei settori bellezza, accessori, alta gioielleria e orologi da Harrods che, durante la prima fase della pandemia, ha continuato a vendere online. Net-a-Porter – che, durante il lockdown primaverile, ha messo in pausa le sue attività business, continuando, però, ad accettare ordini da evadere in seguito e offrendo l'opportunità di acquistare dallo store online dell'area Asia-Pacifico – ha visto crescere la domanda di prodotti come The Rich Cream di Augustinus Bader e Magic Cream di Charlotte Tilbury: articoli nuovi, certo, ma già considerati investimenti sicuri. «Assisteremo a un ulteriore passo in avanti della mentalità: comprare meno, ma meglio», aggiunge Clare Varga, a capo della sezione beauty di Wgsn, società di previsioni di tendenze. «E il concetto di valore viene ridefinito non solo sulla base del costo». Anche se già ci stavamo muovendo verso consumi più consapevoli, la pandemia – con tutte le analisi e le riflessioni che ne sono scaturite, a livello personale e collettivo – ha accelerato il processo. Si tratta di un cambiamento appoggiato non solo dai gruppi ambientalisti, ma anche dagli scienziati. Nel suo nuovo libro Clean, il medico di medicina preventiva e giornalista James Hamblin esamina il modo in cui trattiamo la nostra pelle, sostenendo che ci siamo abituati a fare troppo affidamento sui prodotti di bellezza, alcuni dei quali impediscono all'ecosistema della pelle di funzionare correttamente. «Dal punto di vista psicologico, ha un grande valore rendersi conto di quanto poco abbiamo bisogno, così da reintrodurre lentamente solo ciò che davvero vogliamo e che ci è utile», scrive.

Storicamente, il prodotto in grado di attraversare indenne qualsiasi tempesta è sempre stato il rossetto. Un piccolo lusso, relativamente poco costoso, in grado di risollevare il morale, il rossetto ha continuato a vendere bene anche durante recessioni e guerre – tanto che il governo statunitense lo etichettò come bene di prima necessità durante la Seconda Guerra Mondiale. Il fenomeno è così onnipresente da avere persino un nome: lipstick index, ovvero indice del rossetto, un'espressione coniata da Leonard Lauder (presidente di Estée Lauder), durante la recessione del 2001, volta a descrivere la tendenza per cui le vendite dei rossetti in realtà aumentano in periodi di crisi economica.

Considerato che, però, indossare la mascherina è sempre più un'abitudine, così come l'ansia per l'igiene, l'indice del rossetto ha trovato qualche degno antagonista? «Il mantra del lusso che conforta è sempre valido, ma stavolta il rossetto è stato soppiantato dalla cura della pelle», dice Melissa McGinnis, capo degli acquisti di bellezza da Selfridges, parlando dei prodotti che continuano a registrare vendite costanti. «Questo periodo va considerato una pausa in cui vale la pena di prenderci anche più cura di noi stessi». Clare Varga di Wgsn, invece, scommette tutto sul mascara. «Gli occhi stanno acquistando sempre più importanza», continua, «l'attenzione è tutta rivolta a ciglia e sopracciglia».