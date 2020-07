Borse europee e Wall Street soffrono per tensioni Usa-Cina. Oro sfonda quota 1.900 $ Mercati in rosso dopo l’escalation tra le due superpotenze per la "guerra" sulle ambasciate diplomatiche. In Europa vendite su high-tech e auto. Timida risalita del petrolio, euro sopra 1,16 dollari per la prima volta da 2018. Il metallo prezioso ancora al top da nove anni di Enrico Miele e Stefania Arcudi

Il ritorno sulla scena globale delle tensioni tra Usa e Cina – stavolta non a colpi di dazi o accuse sul Covid ma di chiusure di ambasciate – manda in fibrillazione in mercati finanziari, con le Borse europee e Wall Street che viaggiano in rosso nella seduta del 24 luglio. I listini del Vecchio Continente hanno ridotto in parte le perdite solo dopo la pubblicazione degli indici Pmi sull'Eurozona, che mostrano un recupero della manifattura sopra le stime, ma non è bastato. Le vendite stanno toccando in particolare il comparto high-tech, auto e le materie prime. E proprio tra i titoli tecnologici, protagonista in negativo a New York è Intel, con un ribasso di circa il 16%, dopo aver informato i mercati che rimanderà l'uscita sul mercato della prossima generazione di microchip. Inoltre Intel ha comunicato che potrebbe cercare di appaltare la produzione a un'altra società. Le Borse non riescono quindi a gettarsi alle spalle l'escalation tra Stati Uniti e Cina: gli investitori ora attendono (con timore) le prossime mosse dell'amministrazione Trump, dopo che Pechino ha ordinato la chiusura del consolato americano di Chengdu, nel sud-ovest del Paese, in risposta all'analoga decisione di Washington sul consolato cinese di Houston, in Texas. Tutto questo mentre non si placano le ansie sull'economia e l'emergenza sanitaria, visto che anche negli Usa i casi di Covid-19 sono in continuo rialzo, tanto che il presidente Trump fa fatto in parte marcia indietro, indossando la mascherina e cancellando gli eventi della convention repubblicana che si sarebbero dovuti tenere a in Florida.

Ftse Mib vede rosso, crollano St e Nexi



A Piazza Affari quasi tutti i titoli del Ftse Mib viaggiano in rosso (con Telecom tra le poche eccezioni positive della seduta). In coda al listino principale si piazzano St - su cui pesa la frenata dell'americana Intel, debole già nel pre-mercato- e Nexi sulla scia di indiscrezioni di stampa secondo cui i negoziati per la fusione con Sia sarebbero in stallo (a causa del braccio di ferro sui concambi). Ad ogni modo, il titolo, che dal minimo del 19 marzo ha guadagnato l'85% portandosi attorno a i 15 euro per azione, risente anche della generale debolezza del comparto dei pagamenti europeo (Worldline -4% a Parigi, Adyen -3,8% ad Amsterdam). Sotto i riflettori Ubi Banca all’indomani della seconda “bocciatura” da parte del consiglio di amministrazione dell’istituto nel confronti dell’opas lanciata da Intesa Sanpaolo. Ribassi superiori al 3% per auto, oil e industria, in testa Pirelli, Interpump, Cnh Industrial e Prysmian. Fuori dal listino principale, tonfo per Mps, che cede oltre il 4%, sull'ipotesi di un ulteriore aumento di capitale da 700 milioni, richiesto dalla Bce, prima di poter cedere gli Npl.

Euro sopra 1,16$ prima volta da 2018

L'euro prosegue sulla via dei rialzi sul dollaro imboccata nelle precedenti sedute. La moneta unica, per la prima volta dal 16 ottobre 2018,è tornata sopra 1,16 dollari e passa di mano a 1,1613 (contro gli 1,1569 della chiusura del 24 luglio). Il biglietto verde, ai minimi in 22 mesi su un paniere delle principali valute, si avvia così a chiudere il mese peggiore dall'inizio del 2018. A mettere la valuta americana sotto pressione è il perdurare dell'emergenza sanitaria negli Stati Uniti e la perdita di fiducia degli investitori internazionali nell'economia americana. Secondo gli analisti i ribassi potranno proseguire, senza trovare grande sostegno in quello che emergerà dalla prossima riunione della Fed.

Spread in lieve rialzo a 147 punti, rendimento sotto 1%



In lieve rialzo lo spread BTp/Bund. Dopo il calo delle scorse sedute, il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco si attesta nelle prime battute a 147 punti, dai 146 punti base segnati alla vigilia. In lieve rialzo anche il rendimento del BTp decennale benchmark che si mantiene comunque sotto quota 1%: in avvio il rendimento del benchmark decennale italiano si attesta allo 0,99% dallo 0,98% della vigilia.

L'indice manifatturiero Eurozona risale a luglio



L'Indice Pmi manifatturiero dell'Eurozona è salito a 51,1 a luglio dal 47,4 del precedente mese di giugno. Lo segnala l'indagine Markit secondo cui inoltre l'Indice Pmi per il settore dei servizi è salito nello stesso mese a 55,1 dal 48,3 di giugno. L'indice composito si è attestato a 54,8 dal 48,5 del mese precedente.