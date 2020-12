Nuovi allestimenti per Fiat Panda e Tipo Debuttano tre varianti con dotazione migliorata e aggiornamenti nello stile di Corrado Canali

Debuttano tre varianti con dotazione migliorata e aggiornamenti nello stile

Fiat aggiorna la gamma di Panda e Tipo, due modelli che hanno in comune una indiscusso per le famiglie, oltre a rappresentare il 58% delle vendite di Fiat e il 40% sul totale di Fca.

Il restyling di Panda e Tipo la gamma Fiat si concentra su tre allestimenti molto diversi: Life per l’utilizzo in città, Cross per l’outdoor e Sport per la dinamica di guida. A cui si potranno aggiungere delle varianti trasversali come la Tipo City Sport. Per la rinnovata Panda che in 40 anni ha già venduto quasi 8 milioni di unità, è da segnalare il display touchscreen da 7 pollici parte del sistema di infotainment che propone una sorta di tasca dove sistemare il proprio smartphone e usare così sempre e solo lo schermo per ogni funzione senza mai distogliere lo sguardo dalla strada.

Per la Tipo, invece, oltre ad un restyling di sostanza sia esterno che interno, va poi aggiunta l’inedita Cross strizza l’occhio al mondo dei suv/crossover con un’altezza da terra superiore di 7 con soluzioni utili per la guida nell’offroad sia pure leggero.

A cui si aggiungono il motore 3 cilindri di 1.000 cc da 100 cv per l’allestimento Sport e due motori diesel da 95 e 130 cv con ridotte emissioni. Inoltre sia Panda che Tipo sono disponibili con formule di noleggio a lungo termine pensate oltre che per i liberi professionisti anche per le piccole imprese. Entrambe, infine, possono anche essere equipaggiate col D-Fence il pacchetto di igienizzazione di tutte le superfici di contatto delle auto, utili in tempi come questi di covid-19.

Il lancio è servito a fare il punto sull’elettrificazione in casa Fiat del brand. Entro la fine del 2021, infatti, l’obiettivo è di arrivare al 60% di vetture elettrificate, visto che alla Nuova 500 elettrica appena lanciata che verrà poi affiancata nel 2021 dalla 500 3+1 e le due mild hybrid la Panda e la 500 già in vendita si dovrebbe aggiungere sia la Tipo che rinnovata nello stile e nell’offerta di allestimenti, potrebbe l’anno prossimo debuttare anche nella variante mild hybrid.