Nuovi C-Level e leader cercasi. Il profilo ideale? Essere architetti sociali

Se al centro dell’attenzione c’è la questione della leadership transformation, cosa cambierà concretamente ai vertici delle organizzazioni nel corso del 2021? Per rispondere a questa domanda, secondo Natella occorre innanzitutto fissare (e conoscere) un punto di partenza rispetto a quattro profili di manager a cui si può associare un preciso stile di leadership, da chi è in grado di infondere energia e immaginazione nei team attraverso una propensione al rischio e approcci creativi (gli “astronaut”) a chi riflette una natura estremamente metodica e incline ad ascoltare gli altri senza esporre le proprie idee, privilegiando il lavoro in autonomia (i chemist).

“La leadership transformation - sottolinea l’Ad di EXS Italia - sta causando uno spostamento di questi stili e una convergenza delle caratteristiche del leader verso quello che chiamerei social architect of a complex network. In parole concrete, ci si allontanerà sempre di più dall’immaginario tradizionale del supereroe che sembra cambiare le sorti dell’azienda da solo e ci si avvicinerà a un eroe allenatore di eroi, e quindi a un leader che avrà come valori-pilastro la fiducia e la trasparenza, come caratteristiche personali più salienti una spiccata consapevolezza emotiva e come tratti distintivi in fatto di competenze manageriali grandi capacità di gestione delle persone e grande efficacia nelle relazioni interpersonali”.

L’Hr manager, in questo scenario in forte evoluzione e di cambiamento dei valori, sarà una figura centrale, anzi imprescindibile. Secondo Natella, infatti, non c’è oggi un leader già pronto alla trasformazione e per tale motivo i responsabili delle risorse umane hanno il compito di supportarlo nella costruzione del nuovo modello, nella conduzione del processo di leadership transformation e soprattutto nella diffusione dei nuovi comportamenti all'interno dell'organizzazione. Un compito che andrà perseguito attraverso un rapporto di fiducia e di feedback continuo con il leader fino a che le nuove attività e i nuovi modi di agire non passeranno dal livello cosciente a quello più subcosciente.

“Per la funzione Hr - conclude Natella - le capacità di project management office applicate ai progetti di change management e di trasformazione digitale delle risorse umane diventano requisiti funzionali necessari, perché il tema fondamentale dei nuovi modelli di lavoro tocca entrambe le aree e una delle maggiori sfide del prossimo futuro continuerà ad essere come ottimizzare, rendendoli più flessibili, i posti di lavoro”.