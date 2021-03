Nuovi colori, Emilia Romagna e Campania a rischio rosso. Veneto peggiora verso arancione La Lombardia valuta un’ulteriore stretta, ma dovrebbe evitare la fascia rossa malgrado la situazione più critica di Andrea Gagliardi

L’Italia sembra destinata a colorarsi ulteriormente di arancione e rosso a partire da lunedì 8 marzo a causa della crescita dei contagi. L’aumento dei casi è trainato dalle varianti, che ormai sono le forme prevalenti di Covid. In particolare quella inglese provocherebbe già oltre la metà dei casi, in base agli ultimi dati raccolti dalle Regioni e elaborati dall’Istituto superiore di sanità. Tra le regioni attualmente arancioni, Emilia Romagna e Campania sono quelle più a rischio di passare in fascia rossa, mentre dovrebbe restare arancione la Toscana. La Lombardia valuta un’ulteriore stretta ma, malgrado il peggioramento della situazione, potrebbe evitare il passaggio in rosso. A rischio arancione invece il giallo Veneto.

Emilia Romagna e Campania a rischio zona rossa

Nella arancione Emilia-Romagna sono molteplici i segnali di allarme. Le province di Bologna e Modena saranno zona rossa dal 4 al 21 marzo. È stata poi stabilita una fascia «arancione scuro» (negozi aperti ma divieto di spostamento come nelle zone rosse e scuole chiuse ad eccezione di asili e infanzia) da giovedì 25 febbraio fino all'11 marzo, per 14 Comuni che fanno capo all'Ausl di Imola. Dal 2 al 14 marzo, inoltre, la zona arancione scuro è estesa alle province di Rimini e di Ravenna oltre che l'area del Cesenate. In regione il 57,6% dei contagi è ascrivibile alla variante inglese. Sono sei le province (Rimini, Bologna, Forlì, Modena, Ravenna, Reggio Emilia) sopra i 250 casi settimanali ogni 100 mila abitanti, la soglia in cui si entra in un regime di misure rafforzate. La media in regione è a quota 354 nuovi positivi. Non solo. In Emilia Romagna sono aumentati del 70% i contagi a scuola. Tutti elementi che fanno temere un passaggio in zona rossa. Del resto il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini non ha nascosto la sua preoccupazione. «Se questa crescita, avvenuta in 10-15 giorni, non trova un'accelerazione nella risposta - ha dichiarato - rischiamo di essere travolti».

Stesso destino possibile per la Campania, dove il 59,3% delle infezioni è dovuta alla più trasmissibile ‘variante inglese. «Certo, dipende dai parametri — ha dichiarato il direttore della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva — ma rischiamo, la settimana prossima, di entrare in zona rossa».

Lombardia valuta la stretta ma dovrebbe restare arancione

Anche il risiko lombardo si complica. In regione la variante è presente nel 64 per cento dei tamponi testati a campione. Le ordinanze del presidente Attilio Fontana hanno disegnato una nuova cartina a colori, disponendo dal 3 marzo la zona arancione rafforzata per tutta la provincia di Brescia e Como, 18 comuni nel Mantovano, 8 nel Cremonese a cui si aggiunge il capoluogo Cremona, 13 nel Pavese e 10 nel Milanese. Stesso colore per sette comuni del Bergamasco e Soncino, in provincia di Cremona, già in arancio scuro, tonalità in cui torneranno dal 4 marzo anche tre dei quattro comuni rossi (Mede in provincia di Pavia, Viggiù in provincia di Varese e Bollate in provincia di Milano). Brescia, Mantova, Monza, Como sono sopra 250 nuovi casi su 100mila abitanti.

A Brescia, in particolare si viaggia con un'incidenza di 482 casi, quasi il doppio del valore critico. Eppure per far scattare la zona rossa in una regione da parte della cabina di regia nazionale è necessario che l’Rt sia superiore a 1.25. Nell’ultimo monitoraggio dell’Iss l’Rt della Lombardia si collocava a 0.82 (è stato il rischio complessivo alto a far scattare la fascia arancione). Perciò a meno di un’impennata, la regione dovrebbe restare arancione. «Non abbiamo evidenza su Lombardia in zona rossa» ha dichiarato la vice presidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Anche se il presidente Attilio Fontana starebbe pensando a un ulteriore intervento restrittivo che potrebbe scattare già con il nuovo Dpcm.