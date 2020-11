Nuovi criteri allo studio per le pagelle delle regioni: più peso a contagi e ricoveri, meno all’Rt

Il nucleo della proposta è quella di dare in futuro maggior peso a due indicatori: il numero di contagi per abitanti - si parla di una soglia minima di rischio di 50 positivi ogni 100mila abitanti - e la pressione sugli ospedali calcolata in base ai ricoveri sia in terapia intensiva che negli altri reparti.

Al maggior peso di questi due indicatori dovrebbe corrispondere un minore peso all’Rt o comunque una sua minore centralità. Questo perché - osservano i tecnici - se da una parte l’Rt è fondamentale per capire il trend dei contagi nelle settimane successive dall’altra un suo abbassamento verso la soglia di minor rischio sotto a «1» (cioè quando un positivo non contagia più un’altra persona) non è garanzia da sola di un’epidemia sotto controllo.

Uno scenario, questo, a cui ci stiamo avvicinando ma che da solo non basta a portarci in un “porto sicuro”. Soprattutto ora che grazie anche ai 200mila tamponi quotidiani il trend dei contagi giornalieri si aggira poco sotto i 30mila nuovi positivi, un numero ancora molto grande che esige molta cautela e che potrebbe far ripartire subito in alto la curva del virus che finalmente dopo diverse settimane sta rallentando la sua corsa.

COME FUNZIONA OGGI

Sistema con 21 indicatori e 2 algoritmi

Il sistema introdotto dal Dpcm dello scorso 3 novembre si basa su 21 indicatori e i due algoritmi che «automaticamente» colorano le Regioni di rosso, arancione o giallo in base al rischio e misurano passo passo l’andamento dei contagi e la capacità delle Regioni di tracciarli e di resistere con i tamponi e le strutture ospedaliere.

IL RUOLO DELLA POLITICA

Discrezionalità, Governo e Regioni divisi

Il Governo ha provato a utilizzare discrezionalità politica per spargere «prudenza» di fronte alle richieste di allentamento. Le Regioni richiedono discrezionalità per leggere i dati in modo meno rigido soprattutto quando si tratta di decidere il passaggio in «zona rossa».