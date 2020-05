Nuovi format della ristorazione post Covid: ecco l’home delivery restaurant Con la perdita dei grandi eventi e le restrizioni imposte dalle misure anti contagio che diminuiscono i coperti, i ristoratori di fascia alta cercano altre fonti di guadagno rilanciando il servizio di chef a domicilio di Maurizio Bertera

Chef a domicilio (REUTERS/Marko Djurica)

Con la perdita dei grandi eventi e le restrizioni imposte dalle misure anti contagio che diminuiscono i coperti, i ristoratori di fascia alta cercano altre fonti di guadagno rilanciando il servizio di chef a domicilio

4' di lettura

Al ristorante o a casa: non la propria, ma quella di un gruppo di persone pronte a una bella spesa per mangiare grandi piatti in salotto. Nei prossimi mesi (magari, non pochi) questa potrebbe essere la nuova vita del cuoco: basta eventi, basta congressi, basta passerelle (agli eventi e ai congressi). E soprattutto addio ai servizi esterni con un mare di coperti, che siano matrimoni di provincia o post-sfilate di moda. Bisogna reinventarsi, avere nuove idee. Ed ecco che inizia a farsi strada l'home delivery restaurant. Il termine delivery fa subito la differenza: è tutta un'altra storia rispetto al concetto di home restaurant, che ha iniziato a svilupparsi notevolmente a partire dal 2015 e si trovava – prima della pandemia – in contrapposizione totale (tra mille polemiche) alla ristorazione classica.



Come funziona

L'home delivery restaurant è un'evoluzione che si preannuncia interessante di quel delivery autoriale che da marzo è diventato il fenomeno del 2020. Nessuno avrebbe pensato che non solo a Milano e Roma ma anche nella provincia italiana, i ristoranti stellati o emergenti si sarebbero dedicati a preparare piatti semplici, magari con il tocco di più, da consegnare a casa o in qualche caso da ritirare, sul modello di una gastronomia raffinata. Ed è un allargamento del concetto dello chef a casa, che resta un'attività marginale ma in crescita per i nostri migliori esponenti. Si scelgono i prodotti e si cucina, secondo richiesta. I prezzi sono da fascia alta, più o meno quelli che si trovano al ristorante. Ma possono arrivare all'infinito, basta pensare a un padrone di casa che abbia passione per il tartufo. «Di solito è un cliente affezionato, a volte anche amico che propone di curare un pranzo o una cena nella propria abitazione, per un numero ristretto di ospiti – racconta Luigi Taglienti, chef dello stellato Lume di Milano – a me il concetto di delivery non mi convince, quello di farlo trasferendo un ‘mini Lume' in una casa è molto più interessante. E potrebbe diventare una tendenza nei prossimi mesi»

Tutti i nostri big – chi più o chi meno – ogni tanto si esibiscono nelle case, in una villa o su uno yacht. Si divertono, sono ben pagati (difficile chiedano meno di 150-200 euro a persona) ed è ovviamente meno impegnativo di un servizio esterno per centinaia di persone.

Ma diventerà sistema? Al Ceresio 7 di Milano, hanno un obiettivo dichiarato: portare (volendo) il ristorante a casa dei clienti. «Abbiamo ragionato tanto sul concetto di delivery, partendo ai primi di maggio con più formule – spiega Edoardo Grassi, socio con Luca Pardini, Marco Civitelli e lo chef Elio Sironi – siamo curiosi per primi di capire l'incidenza sul fatturato attuale e su quello che realizzeremo una volta riaperto il locale. Perché alla fine, se il business funziona ha senso anche creare. un laboratorio a parte, tanto più alla luce del nostro progetto di home delivery restaurant». Ma va considerata solo una visione del momento o potrebbe essere una soluzione del futuro? «Milano non è Roma, dove da sempre c'è la tradizione del piccolo evento di classe, in terrazza, con un cuoco e a preparare i piatti. Qui la fascia alta esce sei sere su sette, magari fermandosi in due posti per sera: vista la situazione, facile che per ora vada meno nei locali ma non voglia rinunciare alla qualità. Per noi è un servizio che al di là del ritorno economico, fidelizza ulteriormente la clientela e regala più forza al brand. Ma il tutto non deve prescindere dalla qualità, dalle persone che ne se occupano. Sennò non ha senso» spiega Grassi.

Leggi anche Tre italiani su 4 pronti a tornare al ristorante come prima del lockdown



L'home delivery restaurant è sempre stata una peculiarità della famiglia Cere a: la popolarità del primo Da Vittorio, a Bergamo, fu costruita dai servizi esterni, a partire da fine anni '70. Cucinare nelle case milanesi (ma non solo quelle) è una delle tante anime di un'azienda che nei servizi esterni è considerata la numero uno. «E' evidente che i grandi guadagni si fanno con i grossi numeri – sottolinea Francesco Cerea, il ‘manager' del gruppo – ma oggi, più di un tempo, bisogna valutare ogni elemento. Faccio un esempio: a Brusaporto, abbiamo adattato lo spazio per gli eventi in un locale dedicato alla pizza e al grill, proprio a bordo piscina. Per ora, è un esperimento ma non escludo diventi un ramo della nostra attività come il delivery, che abbiamo inaugurato in marzo anche noi e di cui non possiamo lamentarci. Quanto al ‘ristorante a casa' è un'opportunità interessante per chi non ha voglia di uscire e vuole trattarsi bene: un aspetto fondamentale è offrire la massima sicurezza a chi ha chiesto il servizio, il resto è di routine per chi fa qualità come noi».

Il pacchetto all inclusive con mise en place

A Milano si è mosso anche il gruppo Langosteria che sta lavorando a una proposta custom per chi vorrà organizzare una cena presso la propria abitazione «Sarà possibile prenotare una serata combinando i servizi: dalla presenza dello chef al commis che aiuta per il servizio fino al noleggio della nostra mise en place. Ovviamente le materie prime per i piatti sono quelle che serviamo nei locali» spiega il patron Enrico Buonocore.