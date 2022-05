Nuovi formati e linguaggi e un punto di accesso che ordina la complessità

2' di lettura

Nell'overload dell'ecosistema digitale, con l'informazione che ci raggiunge sempre più come pillole catapultate in evidenza sullo smartphone da motori di ricerca e suggestion (Google e gli altri strumenti di search con le loro declinazioni, gli aggregatori di notizie), dalle notifiche continue dalle fonti più varie, e più che mai dagli infiniti scroll dei social network, la nostra fatica di cittadini di mettere ordine nel flusso è sempre più evidente. La fatica di avere una gerarchia per leggere la complessità del presente, di orientarci nella comprensione dei grandi temi, dei fatti, delle innovazioni che determinano il nostro vivere quotidiano.

Il Sole 24 Ore continua, provando a rispondere a questo bisogno, il suo percorso di innovazione digitale. Proponendo, dentro la copertura puntuale e il più possibile ampia del sito, delle vere e proprie bussole che aiutino ad orientarsi sia nella visione del mondo che nei propri interessi professionali.

Se è quest’ultimo l'obbiettivo dei quotidiani digitali per i professionisti sempre più friendly e strutturati nella consultazione, la filosofia di offrire, attraverso il prima dell'economia, le chiavi dell'attualità italiana e internazionale è stato la cifra di 24+, la sezione premium del sito che in poco più di due anni si è imposta come un prodotto assolutamente innovativo nel panorama editoriale. Una selezione accurata del meglio degli approfondimenti curati dai giornalisti del Sole 24 Ore per cogliere i nessi della contemporaneità.

Con la stessa ambizione il sito da martedì 3 maggio si sdoppia, proponendo una nuova home page di Finanza come hub di destinazione di tutti i contenuti che in modo trasversale analizzano, spiegano, approfondiscono il mondo del denaro. Insomma, l'informazione sarà pure snackable ma Il Sole 24Ore può offrire una cornice che contenga e ordini tutto questo.

La nuova home page ci aiuterà quindi ad orientarci nel mondo delle imprese e del business legate alle Borse nel mondo e al risparmio personale che è da sempre un tema di Plus24. Con grande attenzione a tutto ciò che è innovazione, a cominciare dall'universo del fintech.