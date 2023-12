Nuovi guai per Rudi Guede dopo omicidio Meredith, maltrattava la ex: divieto di avvicinamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

La misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna è stata notificata oggi, su richiesta della Procura di Viterbo, nei confronti di Rudy Guede, il 36 enne cittadino ivoriano già condannato in passato per l’omicidio di Meredith Kercher nel novembre 2007. Nei suoi confronti i pm, coordinati dal procuratore Paolo Auriemma, contestano i reati di lesioni personali, maltrattamenti e violenza. L’uomo era stato scarcerato nel novembre 2021 dopo circa 13 anni di detenzione (e una condanna ridotta a 16 anni in appello).

Applicato il braccialetto elettronico

Nei confronti di Guede, in base a quanto si apprende, il pm aveva sollecitato la misura degli arresti domiciliari ma il gip ha ritenuto sufficiente il divieto di avvicinato a 500 metri dalla vittima, una ragazza ventenne, e l’applicazione del braccialetto elettronico.

Sollecito: Guede non è cambiato e non si è pentito



«Non seguo la vita di Guede, certo alla luce di quanto accaduto oggi mi sembra che non sia cambiato. Quello che era prima di entrare in carcere, quello che leggevamo negli atti, si riconferma tristemente e altrettanto tristemente si constata che non si è pentito». Raffaele Sollecitato, assolto insieme ad Amanda Knox per l’omicidio di Meredith Kercher, ha commentato così all’Adnkronos la misura cautelare eseguita questa mattina dai poliziotti di Viterbo nei confronti di Rudy Guede

Guede libero dal novembre 2021

Guede ha scontato la condanna per l’omicidio di Meredith Kercher nel carcere di Viterbo con un ultimo anno di affidamento ai servizi sociali. Anche da uomo libero Guede non ha lasciato Viterbo dove ha svolto volontariato alla Caritas. Tra tutti coloro che sono stati coinvolti nella vicenda dell’omicidio di Meredith Kercher, compiuto a Perugia la sera del primo novembre del 2007, l’ivoriano è stato l’unico che ha sempre ammesso la sua presenza nella casa di via della Pergola mentre la studentessa inglese veniva ferita mortalmente alla gola. Negando però di avere partecipato al delitto e, anzi, sostenendo di avere cercato di soccorrerla. Versione che però non ha mai convinto la famiglia Kercher.