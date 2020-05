Nuovi incentivi per l’industria farmaceutica C’è bisogno di uno strumento alternativo per ricompensare la ricerca. Per tutelare ai poveri e premiare chi crea medicinali ad alto valore terapeutico di Thomas Pogge

Attualmente le industrie farmaceutiche sono incentivate all’attività di ricerca e sviluppo dal sistema dei brevetti che, condiviso dagli Stati membri del Wto, conferisce un monopolio temporaneo sulla vendita dei nuovi prodotti e permette alle industrie di ottenere guadagni sicuri mantenendo i prezzi ben al di sopra dei costi di produzione.



Ma questo sistema di incentivazione è il migliore? Riflettiamo su questo aspetto, in primo luogo: incentivati dai margini di guadagno, i ricercatori trascurano malattie che colpiscono soprattutto i poveri del mondo, che non possono permettersi farmaci costosi. Oggi 20 malattie tropicali trascurate, elencate dall’Oms, affliggono oltre un miliardo di persone, ma attirano solo lo 0,35% degli investimenti in R&S dell’industria farmaceutica globale. Un altro 0,12% di questa spesa è dedicato a tubercolosi e malaria, che uccidono 1,7 milioni di persone ogni anno.

Secondo, il prezzo di una nuova medicina tende a essere alto, come dimostra l’esempio del farmaco per l’epatite C Harvoni. La maggioranza della popolazione mondiale, quindi, non può acquistare farmaci avanzati ancora coperti da brevetto che però potrebbero essere prodotti a basso costo.



Terzo, le ricompense per lo sviluppo di prodotti farmaceutici sono scarsamente correlate al loro valore terapeutico: le aziende guadagnano sia sviluppando lievissime variazioni di farmaci già esistenti, che come tali aggiungono poco all’attuale arsenale farmaceutico, sia commercializzando farmaci per pazienti che non ne trarranno un reale beneficio.



Per affrontare questi problemi proponiamo un nuovo meccanismo che si aggiunge all’attuale regime: l’Health Impact Fund (“il Fondo”) come strumento alternativo per ricompensare l’innovazione farmaceutica. Ogni farmaco registrato presso il Fondo sarebbe venduto al costo di produzione e l’impresa detentrice del brevetto riceverebbe per un periodo di dieci anni una ricompensa annuale in denaro calcolato sulla base dell’impatto che il farmaco stesso avrà sulla salute dei pazienti.



L’Health Impact Fund potrebbe essere finanziato da qualunque governo nazionale disposto a contribuire in proporzione al proprio Pil. L’incentivo a partecipare starebbe nella possibilità per i propri cittadini di accedere a nuovi farmaci a un prezzo pari al costo di produzione.