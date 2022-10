«Nuovi Its, inclusività e attenzione al Sud: così la scuola ripartirà»

Ascolta la versione audio dell'articolo

In questi 18 mesi di governo abbiamo raggiunto due obiettivi: riaprire la scuola in presenza, dopo la stagione della pandemia, e avviare l’attuazione del Pnrr, un piano di riforme e investimenti senza precedenti che, insieme ad altri interventi, disegna la strategia per una scuola aperta, inclusiva e solidale, affettuosa, come vuole la nostra Costituzione.

A settembre la nostra scuola ha riaperto in presenza, dopo un cammino graduale verso la normalità che ha restituito a studentesse e studenti la gioia di guardarsi in volto, perché il primo obiettivo è imparare a vivere insieme, come scriveva, nel 1996 Jacques Delors nel rapporto Unesco. Un “vivere insieme” realizzato anche con il programma Scuola d’estate, che ha costituito un prezioso laboratorio di esperienze e sperimentazioni. Un modello più aperto alla partecipazione, meno vincolato a classi e curricula, che abbiamo iniziato a mettere a sistema, contrastando la narrazione di chi sostiene che la nostra scuola resti sempre la stessa.

Il Pnrr risponde alla domanda di innovazione e cambiamento del nostro sistema, a partire da chi la scuola la frequenta o ci lavora.

La riforma degli Its ha tolto la formazione tecnica superiore dalla quasi clandestinità in cui era nascosta da anni. Ora di Its si parla e cresce l’interesse di ragazzi, famiglie, imprese. Gli Its sono la principale risposta al bisogno di ampliare l’offerta formativa per studentesse e studenti e dare loro le competenze per affrontare lo straordinario cambiamento dei sistemi produttivi che viviamo. Per vincere questa sfida servono fondazioni solide e una strettissima collaborazione con aziende, scuole, università. I laboratori degli Its, che stiamo per finanziare con un importante intervento, devono trasformarsi in poli territoriali in cui non solo formare giovani, ma anche rigenerare le conoscenze degli adulti.

Poli cui possano aderire, in primo luogo, gli Istituti tecnici e professionali, potenziati con la riforma di recente approvata che consente maggiore flessibilità nella didattica e più aderenza alle vocazioni del territorio.