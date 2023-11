Nuovi modelli partecipativi: i giovani attivi nel cambiamento culturale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Forum FRA Futuro Ragione Arte quest’anno ha il titolo “Niente è come sembra”. Ideato e proposto dall’Associazione culturale HUB-C di Pescara guidata da Giovanna Romano è arrivato alla sua 4° edizione e si terrà il 2 e 3 dicembre presso l’Imago Museum di Pescara. Quest’anno incentiva fattivamente nuovi modelli partecipativi. Rispettando la sua essenza di agorà il Forum vuole una volta di più indagare il rapporto FRA cultura e nuove generazioni. Dieci fra ragazze e ragazzi, coinvolti nella fase di co-progettazione e co-creazione dell’evento, sono stati incoraggiati a mettere in luce le proprie emozioni, i propri ideali e i propri valori e a prender parte alla costruzione di un Forum più inclusivo, equo e fiorente.

L’obiettivo del FRA 2023 è creare un’infrastruttura di legami sociali e di fiducia fra generazioni che vede impegnati in un progetto comune: Giovani e istituzioni, Giovani e imprese, Giovani e professionisti, Giovani e artisti.





I temi che verranno indagati, in un dialogo FRA ragazzi del Forum e personalità come l’economista Pierluigi Sacco, il presidente di Federculture Umberto Croppi, l’artista Eugenio Tibaldi e ceo di aziende quali Enrico Marramiero, Eleonora Sablone e Francesco D’Addario, il creativo Fabio Viola riguarderanno il rapporto con il corpo, i luoghi, il lavoro, l’intelligenza artificiale, la giustizia sociale ed economica. Verranno inoltre date alcune anticipazioni di una ricerca-azione promossa dall’associazione Hub-c, organizzatrice del Forum, con la collaborazione di Giusy Sica, fondatrice del think thank ReGeneration Youth su “Empowerment giovanile nella co-creazione di politiche culturali ri-generate e partecipate” che sfocerà in un manifesto programmatico stilato da quaranta ragazzi di scuole secondarie e di alta formazione.

Una rete tra pubblico e privato

Il Forum FRA ogni anno consolida la sua rete, e al contempo cerca di coinvolgere nuove realtà. Realtà che siano in linea con i valori e i principi dell’associazione Hub-c. Nel corso degli anni, il Forum ha stabilito importanti collaborazioni fra istituzioni pubbliche e private, locali e nazionali. Ha coinvolto più di cento relatori provenienti da tutta Italia che si sono confrontati con professionisti, fondazioni, accademici e aziende del territorio che si sono trasformate nel tempo in interessanti collaborazioni e opportunità di lavoro. Fra le istituzioni è importante annoverare, fra gli altri, la presenza della Camera di Commercio Chieti-Pescara, che è in compartecipazione con Il Forum fin dalla seconda edizione.Tanti sono i patrocini dalla sua prima edizione ad oggi, MiC, Regione Abruzzo, Fondazione Hubruzzo Industria Responsabile, Federculture, l’Università degli Studi di Teramo, l’Università “G.d’Annunzio” CH-Pe, Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e la Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio. Non di poco conto sono le realtà private che attraverso elargizioni liberali permettano fin dal primo anno che il Forum si realizzi. Realtà che aumentano nel corso degli anni e che oggi vede coinvolti più di 30 soggetti fra fondazioni e aziende locali e nazionali. Aziende di grandi e piccole dimensione, ma anche commercianti e attività di artigianato della città di Pescara. Un tessuto sociale che prende forma e sente forte la responsabilità sociale di sostenere la cultura e ancora più i giovani del territorio, fra gli altri ricordiamo Alamcis, Bluserena Spa, Dromedian srl, Oltrematica Srl, Cantina Marramiero, Saquella 1856 Srl, Pollinaria, Italo Lupo Gioielli, Asap srl SB, Hotel Prestige, Hotel Plaza, Pasticceria Michetti, Le Stanze sul Corso, Kartel, la Casa del Parmigiano, Amorotti 1521, Ico Srl, Vino Contesa mentre fra le fondazioni abbiamo la Fondazione PescarAbruzzo, Fondazione La Rocca, Fondazione Eos– Edison Orizzonte Sociale e la Fondazione Banco di Napoli, Fondazione LA Rocca. Una partnership che si è ulteriormente consolidata negli anni è quella con la BBSlombard, società benefit di dottori commercialisti di Milano nonchè l’Università degli Studi d’Annunzio di Chieti-Pescara, in particolare modo con il nuovo Dipartimento del centro di Ateneo BACH (Biobehavioral Arts and Culture for Health, sustainability and social cohesion) coordinato dal professor Pier Luigi Sacco e dal professor Riccardo Palumbo. Sarà, a tale riguardo la professoressa Alessandra Crociata economista della cultura, che attraverso la somministrazione di questionari validati in letteratura a valutare l’impatto in termini di benessere psicofisico comportamentale sui partecipanti. La scelta di effettuare una misurazione quantitativa degli effetti del Forum sui suoi partecipanti, ossia i giovani inseriti nella Governance, nasce dalla collaborazione con dottori di ricerca Alessandra Passaretti Ph.D. e Giulia Candeloro Ph.D. Student.

La sperimentazione sociale

Il Forum in questo caso sarà un vero e proprio laboratorio di sperimentazione sociale che, attraverso la cultura e le attività creative che verranno proposte durante questa edizione, si proporrà come agente di cambiamento sociale e generativo di comportamenti pro-attivi in termini di fruizione culturale e creativa soprattutto per i giovani che sono i beneficiari diretti. Oltre l’inserimento ai dieci giovani nell’ambito della Governance del Forum, quest’anno ci sarà una massiccia partecipazione dei giovani, anche dopo l’evento del 2-3 dicembre, per la stesura di un Manifesto Programmatico da consegnare a marzo alle istituzioni locali. La scuola di empowerment condotta dalla ricercatrice Giusy Sica vedrà coinvolte diverse scuole di alta formazione e scuole secondarie del territorio. Saranno 40 ragazzi dai 16 ai 26 anni a lavorare per cinque giorni al Manifesto il cui scopo principale è quello di costruire un percorso di lavoro da cui avviare un processo di profonda interazione tra le relazioni, i legami e la dimensione della forma e della compatibilità dell’ambiente di vita immaginato dai giovani nelle sue differenti sfaccettature. Il fulcro di quest’asse di ricerca-azione “Empowerment giovanile nella co-creazione di politiche culturali ri-generate e partecipate” è di sostenere politiche che tengano presente:- Città, come insediamento urbano, sociale ed economico;- Comunità, nel senso in cui i progetti devono vedere come destinatari e protagonisti attivi le diverse comunità locali, per ridefinire e riqualificare l’identità sociale e culturale delle stesse; - Creatività giovanile, come strumento in grado di rigenerare gli spazi dismessi allo scopo di formulare una sintesi fra diversi ambiti in direzione di nuove funzioni, nuovo senso e nuove vocazioni. La presenza dei giovani nell’ambito del Forum, cosi come il numero dei partecipanti totale è aumentata nel corso degli anni, si può dire raddoppiata.