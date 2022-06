Nuovi negozi nelle città strategiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Tre. Il 2022 si è aperto per Rimadesio all’insegna dell’espansione europea, con l’apertura del terzo negozio monomarca in Germania e in Svizzera. Come sede tedesca, dopo Monaco e Amburgo, l’azienda ha scelto Francoforte. Nello stesso periodo è stato inaugurato il nuovo showroom a Berna, che affianca quelli di Lucerna e Ginevra, per una maggiore presenza su un mercato in continua ascesa e ad alto potenziale. «Lavoriamo attualmente in tutti i Paesi europei, senza nessuna eccezione – dice il Ceo Davide Malberti - e questo mercato vale il 55% del nostro fatturato estero». I primi quattro mesi di quest’anno, «hanno evidenziato, nei Paesi principali e già consolidati per noi, un incremento che sfiora il 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, anche grazie alla crescita del mercato residenziale, in forte vitalità in quest’ultimo anno». Nei paesi dell’Est Europa si iniziano invece sentire «i primi segnali di rallentamento causati dal conflitto in corso in Ucraina». Guardando avanti, spiega, «dobbiamo consolidare la nostra presenza in Germania, Svizzera e Spagna attraverso l’apertura di nuovi negozi monobrand, un’attività già iniziata nel primo quadrimestre e che proseguirà per tutto il 2022 con l’apertura in altre città strategiche».