Nuovi percorsi per una nuova distribuzione

Il mondo della distribuzione sta attraversando da alcuni anni profonde trasformazioni, dovute soprattutto alle possibilità messe in campo dalle tecnologie digitali. Prendendo atto di tali trasformazioni, il Salone degli stili di vita Homi ha deciso da quest'anno di suddividere il percorso espositivo in modo più chiaro e “targettizzato”, per consentire ai buyer in arrivo da tutto il mondo di ottimizzare i tempi e rendere più efficace la propria visita. Tre i percorsi individuati, per rispondere alle diverse esigenze degli operatori e alle diverse tipologie di consumer experience: Home Retail Inspiration, Home Boutique&Design, Home International Delivery.