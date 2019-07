«Codice rosso», nuovi reati e procedure accelerate contro i casi di violenza domestica

4' di lettura

Nessun voto contrario. L’Aula del Senato ha approvato definitivamente il «Codice rosso», la legge che interviene, in parte innovando in parte modificando, sulla disciplina penale della violenza domestica; 197 i sì, 47 le astensioni. Dal Governo, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sottolinea come con l’approvazione della legge «lo Stato dà una risposta molto forte: dice ad alta voce che le donne non si toccano», mentre Giulia Bongiorno, ministro per la Pubblica amministrazione, ricorda che «la legge rappresenta il massimo che attualmente si può fare per combattere la violenza sulle donne. Troppe donne presentano denuncia e poi vengono abbandonate. Adesso imponiamo che vengano sentite entro tre giorni; e per il premier Giuseppe Conte si tratta «di un primo passo verso quella rivoluzione culturale di cui il Paese ha fortemente bisogno».

VIDEO / Codice rosso, la proposta di legge per dare priorità alle denunce di violenza

Il testo è assai composito e affianca misure di diritto penale ad altre di natura procedurale. Tra queste ultime, l’accelerazione dell’avvio del procedimento penale per una serie di reati che comprende per esempio i maltrattamenti in famiglia, lo stalking e la violenza sessuale; più rapida, di conseguenza, anche l’eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Così, la legge prevede:

● che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale;

● che il pm, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato;