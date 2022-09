Nuovi ristoranti-salotto aprono in città. A Milano tra arte, design e shopping

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ristoranti che sono salotti, spazi protesi alla città, ambienti di incontro e condivisione, ma anche di cultura e ispirazione. A Milano, stanno aprendo luoghi dove cenare diventa un'esperienza di scoperta, non solo culinaria. Il menu ricercato e una carta aggiornata convivono con proposte tra arte e design, tra architettura e shopping.

Il primo indirizzo da scoprire a settembre è il bistrot di Visionnaire. La sede del marchio dal 2008 è all'interno dell'ex cinema Cavour, zona Turati. Qui si cela una vera Wunderkammer, una galleria d'arte all'interno della galleria di design, un luogo di esposizioni artistiche che crea connessioni generative con l'attività del brand. All'interno della Visionnaire Design Gallery è appena nato un bistrot, che amplia il concetto di negozio da spazio di vendita a luogo dell'essere. È il Visionnaire Bistrot di Filippo Gozzoli. Nella sua proposta, in armonia con il luogo, lo chef si muove esaltando le materie prime locali e sperimentando nuovi sapori, tra arte e design. La sua cucina mima un'opera d'arte, le sue composizioni sono il risultato di uno studio attento di colori, intrecci di forme e relazioni tra cibi.

Gli interni del Visionnaire Bistrot.

Il menu è prevalentemente plant based nel pranzo, in cui non mancano i piatti signature – la tartare di manzo, il tubetto al brodo di pesce, il club sandwich alla barbabietola e la pappa al pomodoro – si passa alle specialità dell'aperitivo e della cena a base di crudi di pesce in abbinamento a champagne. Da Visionnaire apre infatti anche la Perrier Jouet lounge, uno spazio per gli estimatori di champagne, che potranno immergersi in un'esperienza nel mondo della maison francese. Infine, la carta dei cocktail celebra i progetti di Visionnaire nel mondo: dal Garden of Beauty presentato a Miami Art Basel nasce il PavoneSour; il Lego Tonic richiama la Luna, immaginario di ispirazione dei designer Draga&Aurel per la capsule Lego.

Alcune proposte del Visionnaire Bistrot.

Il 7 settembre un importante evento attende gli ospiti della Fondazione Luigi Rovati, in corso Venezia 52. Apre infatti il Museo Etrusco di Milano, nato dalla volontà della Fondazione di creare un luogo dove valorizzare le proprie raccolte d'arte, in primis la collezione di vasi etruschi. Il progetto ha visto la ristrutturazione e l'ampliamento della storica proprietà immobiliare di Palazzo Bocconi-Rizzoli-Carraro ed è stato affidato allo studio Mario Cucinella Architects. Tre gli interventi principali: l'ampliamento del livello interrato per la realizzazione e allestimento del museo ipogeo che ospiterà la collezione di vasi e altri reperti etruschi. Si tratta di tre sale circolari e una grande ellittica per uno spazio in penombra avvolto da 30mila conci di pietra, disegnati uno ad uno e sapientemente costruiti e montati. Uno spazio fluido, ispirato alle tombe di Cerveteri, fra le poche architetture etrusche rimaste.

Una vista del Piano Ipogeo del Museo Etrusco all’interno della Fondazione Luigi Rovati. (©Giovanni de Sandre)

C'è stato poi il restauro delle principali stanze del piano nobile, pensate per esporre altri oggetti d'arte antica della Fondazione, dove si è proceduto al riposizionamento delle boiserie e degli arredi preesistenti, progettati e introdotti nel palazzo dall'architetto Filippo Perego nella prima metà del ‘900. Il piano secondo è destinato a eventi ed esposizioni temporanee, mentre l'ammezzato agli uffici della Fondazione. Il livello zero è destinato alla hall di ingresso, al bookshop, alla biglietteria, al Caffè Bistrot e al giardino, uno spazio nascosto dalle mura perimetrali, un'area verde privata a uso pubblico dove sostare, chiacchierare.