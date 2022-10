Dai curatori ai mediatori familiari: nuovi ruoli per gli avvocati con formazione su misura

I punti chiave Le figure potenziate

Curatori speciali del minore e mediatori familiari più coinvolti nei procedimenti sulle crisi di famiglia. Mediatori civili e commerciali, con la prospettiva di procedure rafforzate, sia per l’estensione dell’obbligo di tentare la mediazione, sia per i nuovi incentivi fiscali. E mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, chiamati a gestire lo strumento che guadagna uno spazio nuovo nell’ambito penale.

Sono le figure professionali potenziate e riorganizzate dalle riforme del processo civile e di quello penale volute dalla ministra della Giustizia uscente, Marta Cartabia, per attuare gli obiettivi, targati Pnrr, di riduzione dei tempi dei procedimenti del 40% nel settore civile e del 25% in quello penale entro il 2026. Si aprono quindi nuovi spazi per i professionisti, soprattutto avvocati, che intendono impegnarsi in questi ambiti. Ma si tratta di settori delicati, che – avvertono gli operatori – è bene affrontare solo se si è esperti della materia, dopo aver acquisito una formazione adeguata e consapevoli delle responsabilità.

E se i decreti legislativi attuativi delle leggi delega civile e penale del 2021 sono stati approvati in via definitiva da poco, Ordini e associazioni hanno già avviato i corsi di formazione per i curatori speciali dei minori. D’altra parte, le prime novità, contenute nella legge delega civile, sono operative per i procedimenti instaurati dal 22 giugno scorso: sono aumentati i casi in cui va nominato il curatore, che deve ascoltare il minore. La settimana scorsa è iniziato il corso per avvocati curatori speciali del minore organizzato dalla commissione diritto di famiglia del Consiglio nazionale forense (che ai curatori ha già dedicato le sue raccomandazioni), coordinata da Daniela Giraudo, e dalla Scuola superiore dell’Avvocatura. «È un corso professionalizzante – spiega Giovanna Ollà, vicepresidente della Scuola superiore dell’avvocatura e consigliere Cnf –, non abilitante, perché non è richiesto come requisito dalle norme, ma mira a fornire competenze specifiche agli avvocati che vorranno rivestire il ruolo di curatori speciali. L’interesse è alto: i 500 posti a disposizione sono stati occupati e abbiamo colleghi in lista d’attesa». «Quello del curatore speciale del minore – osserva Cinzia Calabrese, presidente dell’associazione degli avvocati per la famiglia e i minori (Aiaf) – è un ruolo delicato; per esercitarlo, gli avvocati devono avere una formazione interdisciplinare: a una solida conoscenza del diritto di famiglia devono accompagnarsi altre competenze per approcciarsi al minore».

Chi intende ricoprire questo ruolo deve poi tener conto delle responsabilità, dalle quali è opportuno tutelarsi anche sul fronte assicurativo. Infine, il nodo dei compensi: «Sono troppo bassi perché affidati al patrocinio a spese dello Stato», incalza Francesco Perchinunno, presidente dell’associazione giovani avvocati (Aiga), che dà un giudizio negativo sul complesso della riforma.

Aspettano invece di essere precisati da decreti ministeriali attuativi (al netto di interventi del nuovo Governo) i contorni e gli ambiti in cui si muoveranno le altre figure professionali potenziate dalle riforme: saranno previsti percorsi formativi ad hoc per i mediatori familiari e per gli esperti in giustizia riparativa e saranno rivisti i requisiti di qualificazione per i mediatori civili e commerciali. «La figura più innovativa è quella del mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa – ragiona Giovanna Ollà –: per la prima volta la mediazione entra nel processo penale, affiancandosi, senza sovrapporsi, alla giurisdizione. È uno spazio nuovo, che può essere occupato anche dagli avvocati, accanto ad altri professionisti. La parte teorica della formazione è delegata all’Università, ma come avvocatura cercheremo di dare il nostro contributo».