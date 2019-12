nuovi saperi per il mercato del lavoro

In quest’ottica, una proposta interessante – che mi sento di sostenere con forza – è quella fatta recentemente dal Presidente di Fondimpresa Bruno Scuotto: escludere dalla normativa sugli Aiuto di Stato i percorsi rivolti alla formazione dei lavoratori. In tale modo infatti si renderebbe più immediato per le aziende l’accesso a strumenti quali i Fondi interprofessionali per la formazione continua, pensati dal nostro Legislatore proprio per facilitare la formazione di lavoratori che necessitano di un miglioramento delle proprie competenze professionali.

Del resto, la normativa sugli Aiuti di stato risponde alla necessità di salvaguardare una concorrenza libera e leale all’interno dell’Unione ma – riguardo la formazione dei lavoratori – non è del tutto corretto ritenere che essa – proprio per il ruolo fondamentale che svolge, sia sul piano educativo che per l’accrescimento delle potenzialità dell’intero sistema economico – minacci la libera e leale concorrenza tra gli Stati membri.

Anzi, al contrario, la formazione deve essere interpretata come fulcro fondamentale di quell’ambizioso percorso che a suo tempo l’Europa aveva deciso di intraprendere e che permette di salvaguardare e rafforzare il lavoro garantendo delle ricadute positive all’intero sistema economico e produttivo.

Infatti, in qualità di destinatario del beneficio formativo, il lavoratore vede un accrescimento delle proprie competenze professionali e con esse aumenta anche la propria capacità di spendersi sul mercato del lavoro – utilizzando le competenze acquisite anche in realtà aziendali diverse da quella in cui è stato formato – cosicché le ricadute saranno positive per l’intero sistema e non soltanto per la singola realtà aziendale che ha ottenuto il sostegno alla formazione.

Tale argomento risulta ancora più importante in un Paese come l’Italia composto prevalentemente da piccole e medie imprese le quali – a differenza delle grandi – hanno maggiori difficoltà ad accedere al know-how necessario per massimizzare i vantaggi della nuove tecnologie e della digitalizzazione dei processi produttivi.