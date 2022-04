Nuovi scenari tra pandemia e guerra: come sarà il Festival dell’economia di Trento 2022

Il programma ufficiale

Accanto al programma ufficiale, la nuova formula del Festival prevede altre iniziative di dibattito e approfondimento, che hanno l’obiettivo «avvicinare anche pubblici diversi ai contenuti del Festival – spiega Federico Silvestri, amministratore delegato di 24 Ore Eventi –. Abbiamo perciò dato vita a un palinsesto di eventi che tratteranno argomenti non solo di economia ma anche legati al mondo femminile e al ruolo della donna nel mondo del lavoro e nella società. Ma anche eventi sull’arte e la cultura, sull’innovazione e un calendario per i piu piccoli». La grande novità di questa nuova edizion è il Fuori Festival, un vero e proprio evento parallelo, che mette al centro i giovani. «Crediamo ci sia voglia di partecipare e fare un percorso insieme verso il futuro – dice Silvestri –. Per ottenere questo obiettivo bisogna riuscire a parlare linguaggi diversi, avvicinarsi a modo di esprimersi dei ragazzi, perciò abbiamo coinvolto personaggi affini al mondo dei giovani». Tra questi, il duo italiano Coma_Cose e il cantante Mahmood.

Tra le iniziative, l’hackaton «Made in Italy Challenge», organizzato in collaborazione tra Financial Times e Il Sole 24 Ore, rivolto a giovani innovatori under 35 che dovranno sviluppare nuove idee di business per il rilancio del made in Italy. Inoltre, l’iniziativa «Visioni di futuro», rivolta agli studenti universitari e dottorandi, che invita i giovani a misurarsi su due temi tra quelli maggiormente in primo piano nel dibattito attuale: la parità di genere e la transizione energetica.



E ancora, l’«Osservatorio Pnrr», con la presentazione al Festival dei risultati dell’Osservatorio lanciato dal Sole 24Ore nel dicembre 2021 per monitorare lo stato di avanzamento delle sei missioni del Piano nazionale diripresa e resilienza e che sarà protagonista di diversi incontri della manifestazione. Il programma di «Economie dei Territori» con una serie di appuntamenti curati dalle realtà locali di riferimento del territorio Trentino. E poi la sezione «Incontri con gli Autori», con le presentazioni di libri in diverse location della città.

Novità assoluta sarà l’articolato calendario del «Fuori Festival», che conterrà anche una ricca serie di attività educational e di “engagement” per i ragazzi e gli studenti e di intrattenimento per le famiglie ed il target allargato.

I protagonisti del Festival

Nel parterre del programma spiccano 9 Premi Nobel, tra cui Oliver D. Hart, Premio Nobel per l’economia 2016 per il contributo alla teoria dei contratti (vinto insieme al finlandese Bengt Holmström), Daniel McFadden, Premio Nobel per l’economia 2000, insieme a James Heckman, per il suo sviluppo di teoria e metodi per l’analisi dei modelli di discrete choice, Edmund Phelps, Premio Nobel per l’economia 2006 per la sua analisi delle relazioni intertemporali della politica macroeconomica, e Muhammad Yunus, Premio

Nobel per la pace 2006 per l'impegno nel creare lo sviluppo economico e sociale dal basso.