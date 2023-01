Nuovi schermi da 100 pollici per gli Oled

Sono i modelli delle serie Z3, G3 e C3 le nuove punte di diamante della collezione di Tv a tecnologia Oled “evo” del gigante coreano e sul palcoscenico di Las Vegas si presentano con i plus dichiarati di una maggiore luminosità (fino al 70% rispetto ai precedenti modelli, secondo il produttore) e profondità dei colori grazie a un controllo pixel per pixel e di una nitidezza dei dettagli (anche per le immagini elaborate per l’upscaling) ancora più accentuata grazie alle prestazioni del pannello e del processore α9 AI Gen6. Detto che alla collana di Lg si aggiunge ora uno schermo con una diagonale da 97 pollici, le altre grandi novità in chiave 2023 sono l’aggiornamento e l’ulteriore semplificazione dell’interfaccia del sistema operativo webOS (giunto alla release 23) e la disponibilità di un sistema audio con effetto surround virtuale 9.1.2 degli altoparlanti integrati nel televisore.

