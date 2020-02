Nuovi soci per La Perla: al via aumento di capitale da 200 milioni

I passaggi della crisi

L’obiettivo è quello di tornare all’originario core business, costituito dalla moda mare e dalla biancheria intima da donna, consolidando il posizionamento su una fascia alta di mercato e sopprimendo reparti considerati non strategici per il rilancio. Un piano che l’azienda ha messo sul tavolo del confronto con le organizzazioni sindacali sin dall’inizio della trattativa. E in base al quale ora gli esuberi totali sarebbero 105, con uno scarto di appena nove unità rispetto ai 96, in maggioranza prossimi al pensionamento, che hanno scelto l’esodo incentivato. Il traguardo resta quello di 200-250 milioni di fatturato per disinnescare una crisi che si protrae da anni, dopo vari passaggi di mano, dal figlio della fondatrice Ada Masotti, al fondo americano JH Partners, per arrivare all’imprenditore Silvio Scaglia e al finanziere tedesco Lars Windhorst a cui fa capo la holding olandese. Tennor oggi detiene, attraverso La Perla Finance, il 72% della società. Altre quote sono in mano a H20, che fa capo al gruppo francese Natixis, e a Heritage Travel and Tourism.