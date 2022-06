Nuovi spazi, maggiori opportunità E per gli studenti challenge e hackathon

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Its Cosmo

Con la Fashion Academy Its Cosmo si formano i nuovi esperti nel coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione, marketing e retail per il prodotto calzatura, per la moda, per l’oreficeria, per la pelle, per l’occhiale, per il tessile, la maglieria, il digitale e la sostenibilità. Tecnici che fungono da collegamento tra l’azienda e il consumatore, in continuo e stimolante equilibrio fra logica organizzativa e creatività. Dallo scorso anno l’Its alla guida di un progetto per la nascita del Polo Tecnico Professionale “Poli Fashion Tech” con oltre 70 soggetti tra Istituti Tecnici e/o Professionali, Imprese, Organismi di formazione accreditati, Associazioni, Università, Centri di ricerca, Laboratori territoriali, Incubatori e acceleratori di imprese.

Nuovi spazi

Gli Its del Veneto crescono. Per il biennio 2022-24 verranno attivate nuove sedi e nuovi spazi. Lo scorso anno l’ITS Last ha ampliato le aule nel Quadrante Europa dell’Interporto di Verona, sede principale dei corsi. L’Its Marco Polo dal 2022 ha attivato un nuovo corso a San Donà di Piave (VE). L’Its Academy Meccatronico Veneto nel 2022 amplia l’offerta con tre nuove sedi a Portogruaro, Verona e Padova. Nel corso della loro formazione gli studenti Its hanno frequenti occasioni di partecipare a esperienze didattiche innovative come challenge, hackathon e olimpiadi tematiche, o vengono coinvolti in project work e startup proposti da aziende del territorio, sempre alla ricerca di nuovi talenti capaci di portare effettiva innovazione di prodotto o di servizio.