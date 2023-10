Nuovi standard sui carburanti, negli Usa rischio multe fino a 14 miliardi

La lettera chiede al Dipartimento dell’Energia (Doe) di riconsiderare il suo piano, che si tradurrà in «costi di conformità sproporzionatamente più elevati» per le case automobilistiche operanti negli Stati Uniti.

Le tre case automobilistiche di Detroit dovrebbero affrontare costi di conformità di 2.151 dollari per veicolo rispetto ai 546 dollari per veicolo venduto in media da altre case automobilistiche, si legge nella lettera, e la politica «premierebbe maggiormente quelle case automobilistiche in grado di affrontare meglio la transizione verso un futuro completamente elettrico».

La National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa), agenzia del Dipartimento dei Trasporti deputata a definire le regole per la sicurezza e i consumi, a luglio ha proposto di aumentare gli standard Cafe entro il 2032 fino a una media di 58 miglia per gallone su tutta la flotta, aumentando i requisiti del 2% all’anno per le autovetture e del 4% all’anno per camioncini e Suv.

La Nhtsa ha affermato precedentemente che la stima citata dalle case automobilistiche è «coerente con i nostri obblighi statutari», aggiungendo che i produttori «sono liberi di utilizzare veicoli elettrici per conformarsi ed evitare del tutto sanzioni».

Le case automobilistiche acquistano crediti o pagano multe se non riescono a soddisfare i requisiti Cafe. A giugno Stellantis e GM hanno pagato un totale di 363 milioni di dollari per non aver soddisfatto i requisiti di risparmio di carburante degli Stati Uniti riguardo ai modelli degli anni precedenti.