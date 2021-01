Nuovi stimoli chiamano nuovi record a Wall Street mentre l’Italia rischia di farsi male da sola

(REUTERS)

2' di lettura

Nuovi stimoli chiamano nuovi record in Borsa. Ma questo accade a Wall Street. In Italia invece, alle prese con la crisi di governo, Piazza Affari ha terminato la seduta del 14 gennaio con un calo dello 0,47% e, soprattutto, lo spread è tornato a fare le bizze tornando sui livelli di novembre. Oltreoceano Nasdaq e Dow Jones hanno aggiornato i massimi storici, così come l’indice statunitense delle società a media capitalizzazione, il Russell 2000.

Gli ultimi dati arrivati dal mercato del lavoro (le ...