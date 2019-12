Nuovi strumenti per organizzazioni solide in una società sempre più liquida

Un grande dispiego di energie, nel suo insieme, per provare a rendere le organizzazioni più flessibili, più fluide, più ricettive, più capaci di rispondere ai cambiamenti e alle sollecitazioni della società liquida. In una parola, più moderne (o postmoderne).

Ma, lavorando con le grandi aziende, si ha la sensazione forte che la maggior consapevolezza del mutato contesto da parte del management, sia anzitutto accompagnata dalla proposta di aderire ad un progetto più ampio; dall’invito, per le persone che nelle organizzazioni lavorano, a far propri i valori, il senso e i perché (per citare Sinek e il suo «golden circle») di quel progetto e di quell’impresa. Come se lo strumento principe, non l’unico ma il più importante, di comprensione e di superamento di questa fase storica in cui tutto si decompone e ricompone, fosse «una grande narrazione» (cito ancora Eco) in cui riconoscersi e verso cui chiedere dedizione e appartenenza. La questione è che una caratteristica propria della società liquida è la morte, per perdita di efficacia o di credibilità, delle grandi narrazioni.

Dove ha origine questa dicotomia?

Prima spiegazione: morti i partiti, le chiese e, in generale, le istituzioni, ne hanno preso il posto le imprese, quale ultimo baluardo salvifico del Novecento intorno a cui attualizzare nuove narrazioni. Spiegazione affascinante per il ruolo che assegna alle imprese; forse poco convincente (quali grandi narrazioni possono persistere nell’era dei social media?).

Seconda spiegazione: gli uomini che oggi sono al vertice delle grandi imprese sono figli del Novecento e non possono che attingere al patrimonio e agli strumenti che meglio conoscono, anche per gestire una fase storica così diversa da quella precedente. Spiegazione meno affascinante, ma forse più verosimile: dopo tutto, usiamo gli strumenti che meglio conosciamo, se non ne abbiamo di nuovi su cui ci sentiamo confidenti.