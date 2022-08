Nuovi strumenti per sostenere la voglia di crescere delle aziende

Un uso così massiccio potrebbe da un lato creare problemi

per chi non abbia preso adeguate misure di tutela nei confronti di scenari di questo tipo, dall’altro favorire nuove opportunità di guadagno e di investimento per altri comparti, come nel caso del segmento degli investimenti in secondario.

Chi ha fatto bene e con responsabilità il proprio lavoro e ha investito in società sane, solide e di successo non si deve però preoccupare. Se si hanno in portafoglio asset validi, ben gestiti e strutturati

in una logica di solidità e sostenibilità nel lungo periodo, il loro valore non verrà meno. Anzi, simili società saranno sempre più ambite e ricercate e potrebbero anche diventare poli

di aggregazione per la creazione di gruppi di grandi dimensioni, che tanto mancano alla nostra economia.

Questa situazione generale sta comunque facendo emergere chiaramente alcuni dei limiti di questo settore, che si trova di fatto ad affrontare una grande prova di maturità. È anche per questo motivo infatti che molti operatori, anche di grandi dimensioni, stanno ideando e implementando nuove metodologie di intervento, in aggiunta a quelle tradizionali, che meglio possano rispondere

alle attuali esigenze dell’economia e delle imprese e rendere sempre più industriale e sostenibile nel tempo l'attività di private equity che, sia chiaro, se fatta bene e con professionalità, può portare

notevoli benefici e un significativo supporto alle nostre

imprese e all’economia in generale.

Ecco quindi la ragione di tutti i nuovi strumenti che stanno emergendo, dai fondi di permanent capital, ai club deal, agli interventi di capitale ibrido, ai pledge funds, ai search funds, alle holding quotate e non, agli interventi diretti da parte dei fondi sovrani, ai consorzi di business angels, e a tutto ciò che può contribuire a rendere sempre più solido e duraturo il supporto del private equity all’economia.

Alla fine l’obiettivo è sempre lo stesso. Identificare imprenditori, manager e aziende capaci che hanno voglia di crescere, sostenendoli nella creazione di valore in modo solido e sostenibile nel tempo per poi realizzare un ritorno nei modi e nei tempi che di volta in volta verranno ritenuti più consoni ed opportuni.