Nuovi vaccini, cosa c’è da sapere in 10 domande e risposte

A dare il via alla nuova campagna vaccinale contro il Covid dopo quella partita a dicembre 2020 è la circolare firmata ieri dal dg Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza. Vediamo nel dettaglio come funzionerà e a chi è rivolta

Che tipo di nuovi vaccini saranno utilizzati per la campagna che partirà già questo mese?

Si tratta di vaccini mRna “aggiornati” ossia di booster bivalenti, efficaci sia per il ceppo originario di Wuhan che per la variante Omicron 1, messi a punto da Pfizer e Moderna, approvati dall'Agenzia italiana del farmaco lo scorso 5 settembre dopo il via libera dell’Ema.

A chi sono raccomandati i nuovi vaccini bivalenti come seconda dose di richiamo?

Sono raccomandati prioritariamente a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo, la cosiddetta quarta dose, «in base alle raccomandazioni e le tempistiche già previste per la stessa», dunque over 60 e persone con elevata fragilità, «includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza». Ma anche gli under 60 che vogliono «possono farli» ha chiarito il direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco Aifa, Nicola Magrini,

Per chi ha fatto già la quarta dose è prevista la somministrazione del nuovo vaccino?

Non è prevista una quinta dose per ora. Chi ha già ricevuta la quarta dose non è perciò chiamato a una nuova somministrazione

A chi è riservata la prima dose di richiamo con il vaccino bivalente?

Potrà farsi somministrare il nuovo vaccino anche chi, over 12, abbia almeno completato un ciclo primario di vaccinazione (due di dosi) e ha saltato la prima dose di richiamo» o terza dose, «indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario»