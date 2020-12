nuovi valori e visioni d’insieme per le pmi

Queste nuove regole, in secondo luogo, non devono essere oggetto di compromesso politico: la scelta dei valori è politica, ma le nuove regole che quei valori attuano devono essere frutto solo di resa tecnico-giuridico, di bilanciamento della struttura normativa e di coerenza nel sistema. Così, riteniamo, la qualità del testo normativo ne assicurerà comprensibilità, presupposto per l’effettività del rispetto spontaneo della regola e della sua eventuale attuazione coattiva da parte della Magistratura, tra l’altro, limitando eventuali derive creative di quest’ultima che generano inquietudini e disorientamenti.

In terzo luogo, la corrispondenza delle regole ai valori non può essere teorica, calata dall’alto. Un profilo, secondo noi, rilevantissimo: se, per esempio, l’economia italiana è connotata da piccole e medie imprese bisogna attuare i valori pensando a queste, evidentemente, e non (anche o solo) alle società per azioni quotate; diversamente, si rischia che ad uno sforzo di regolazione e di regolamentazione imponente (sotto tutti i profili) seguano risultati inadeguati (come, in definitiva, è accaduto per il testo unico sull’intermediazione finanziaria). Piuttosto, lo sforzo dovrebbe essere, ora, finalizzato a un quadro normativo coerente, comprensibile e teso a regolare un prioritario dato di realtà: appunto le piccole e medie imprese (la cui disciplina è, allo stato, frammentata in disposizioni collocate in modo sparso e irrazionale, frutto di stratificazioni di pensieri, pensatori e legislatori).

In quarto e ultimo luogo, e concentrandoci ancora sulle imprese, ci sembra necessario un cambio di visuale: è evidente a tutti che le regole si rispettano spontaneamente se sono calibrate, coerenti, comprensibili e orientate ad un valore chiaro. Questa chiarezza opera, beneficamente, in due direzioni: (1) consente di evitare una controversia, perché, dettando una regola che indica chiaramente un comportamento, mette chiunque nelle condizioni di comprenderne le sue conseguenze giuridiche; (2) agevola l’opera ermeneutica del giudice nella decisione, qualora scoppi una controversia.

Basta questo per un più sostanziale rispetto della regola? Forse no.

Ed ecco che allora ci vuole, soprattutto nelle piccole e medie imprese, anche un cambiamento di prospettiva. Pensiamo a strumenti giuridici nuovi che consentano di “connettere” l’impresa ed il contesto in cui opera e misurarne la “competitività” non più solo sul prodotto ma sulle modalità di produzione, sul grado di integrazione dell’impresa nello stesso contesto e sulla qualità della (necessaria) relazione con tutti i portatori di interessi coinvolti. Trattando in modo differente ciò che è differente. Per fare ciò, non occorrono (più) pile di autocertificazioni, dichiarazioni, modelli, con verifica a campione quando e se si riesce e condanna (magari esemplare, più o meno forzando il dato normativo e determinando pericolosi strappi al sistema), in caso di trasgressione, se e quando si riesce. Occorre la possibilità di “guardare dentro” la produzione finanziata, in modo, si intende, proporzionato, regolato e vigilato, sì da rendere l’impresa “responsabile” verso il contesto con il quale si relaziona per ciò che dice e ciò che fa.