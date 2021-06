Nuovi voli dal Catullo per olandesi e inglesi

2' di lettura

La vacanza sul Garda è protetta, internazionale e all’insegna delle novità nei parchi tematici, in particolare a Gardaland. La sponda veronese del lago si appresta ad accogliere, come l’anno scorso, i turisti di prossimità, la fedelissima clientela teutonica, ma anche gli ospiti olandesi, che nel 2020 sono mancati. Per tutelare il proprio business e i cambi di programma dei vacanzieri, che potrebbero contrarre il virus al momento di mettersi in viaggio, Federalberghi Garda Veneto, in rappresentanza di 390 strutture ricettive sul territorio, si affida, come già in parte l’anno scorso, allo strumento assicurativo. La scelta è caduta sulla polizza Care4uhotel, che copre le penali di annullamento della prenotazione da parte dei viaggiatori o di interruzione del servizio di ospitalità da parte dell’hotel. La polizza può essere proposta al cliente, in fase di prenotazione ad un costo vantaggioso (4,8% del soggiorno) o inclusa nel prezzo della villeggiatura, sotto forma di promozione da parte dell’albergatore. «Il piano “vacanza protetta” migliora i rapporti con gli ospiti, permette di continuare ad offrire prenotazioni effettuabili per tempo, facendo fronte alle incognite del periodo. Il prodotto vuole inoltre rappresentare un elemento di promozione della sponda veneta e sarà fatto conoscere da tutte le nostre territoriali», spiega il presidente, Ivan De Beni. A differenza dell’estate 2020, per la stagione non sono attesi quasi esclusivamente connazionali e ospiti tedeschi, che arrivano in auto. All’aeroporto Catullo di Verona, dal 26 giugno tornano i collegamenti aerei giornalieri con Amsterdam. I clienti olandesi sono i più affezionati al Benaco, dietro ai tedeschi. Una parte dei vacanzieri del Paese dei Tulipani raggiunge anche i laghi trentini di Levico e Caldonazzo e sponda bresciana del lago d’Iseo. Ripristinato anche il volo Verona-Manchester dalla lowcost Ryanair. Da luglio pure gli inglesi, al terzo posto per arrivi e presenze, saranno agevolati nel raggiungere la provincia. La stagione benacense parte inoltre con una novità importante, rivolta soprattutto a giovani e famiglie, visitatori tipo dei parchi tematici. Gardaland, il più grande parco divertimenti italiano, apre il 15 giugno e inaugura Legoland Water Park Gardaland, il primo parco acquatico in Europa che porta il marchio dei celebri mattoncini di plastica, per un investimento di 20 milioni. Il tutto all’insegna della massima sicurezza: verrà adottato il protocollo su cui nel 2020 è stato investito un milione di euro è che, in vista della nuova stagione, è stato perfezionato migliorando l’app Qoda, per eliminare le attese.

Loading...