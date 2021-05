Nuovo accordo per la Uefa, FedEx sarà partner della Champions League fino al 2024

2' di lettura

Nuovo sponsor per la Champions League. FedEx e la Uefa hanno siglato un accordo di tre anni in virtù del quale FedEx sponsorizzerà la Champions League per tre edizioni, a partire dall’inizio della competizione 2021/22 fino alla conclusione del torneo 2023/24. I diritti di sponsorizzazione includeranno la Super Cup, le finali di Youth League, le finali di Futsal Champions League e la eChampions League.

Legame consolidato

L’accordo si fonda su una relazione consolidata tra FedEx e la Uefa, che ha portato FedEx a essere il principale sponsor della Europa League nel 2015 e uno sponsor National Team Football nel 2019. Inoltre, FedEx sarà il partner logistico ufficiale di EURO 2020, che si terrà dal prossimo mese di giugno in 12 città europe. Nel 2016, inoltre FedEx è stato il primo sponsor ad avviare una collaborazione con la Uefa Foundation for Children per fare del calcio uno strumento in grado di esercitare un impatto sociale e un'influenza positiva sulle comunità di tutto il mondo. Oltre a sponsorizzare l’Europa League e EURO 2020, FedEx e la Uefa Foundation hanno realizzato campi da calcio per la comunità in Spagna, Polonia, Brasile e Sudafrica e hanno lanciato il programma co-finanziato “Football for Employability” a sostegno dei più giovani in Romania, Ungheria, Inghilterra e Irlanda. Inoltre, FedEx ha invitato i bambini delle città ospitanti a essere le mascotte dei giocatori in occasione delle finali di Europa League in collaborazione con organizzazioni no-profit di Stoccolma (Svezia), Lione (Francia) e Baku (Azerbaigian), dove una delegazione interamente femminile ha fatto la storia del calcio.

Le reazioni

«La sponsorizzazione globale della Champions League genererà opportunità senza pari per il brand, i nostri team member, i clienti e le comunità. La sinergia tra il nostro marchio e competizioni sportive internazionali di punta crea un collegamento tra i nostri servizi e il pubblico, basato sulla passione e sulle emozioni delle sfide, e consente di influire in modo positivo sulle comunità locali», ha dichiarato Brie Carere, Executive Vice President e Chief Marketing and Communications Officer di FedEx Corp.«Continueremo a esplorare significative collaborazioni di responsabilità sociale con la Uefa Foundation for Children, proprio come abbiamo fatto con la sponsorizzazione della Europa League»

«FedEx ha dimostrato di essere un partner di valore incommensurabile per la Uefa. Siamo lieti di assistere all'evoluzione del suo rapporto con noi, avviato nel 2015 e ora ampliato dal supporto al nostro principale torneo tra club: la Champions League» ha spiegato invece il Marketing Director della UEFA Guy-Laurent Epstein. «La Champions League è la massima competizione tra club al mondo e non vediamo l'ora di lavorare al fianco di FedEx per i prossimi tre anni per contribuire all'attivazione dei numerosissimi progetti della società. Questi produrranno benefici non solo per la sola comunità calcistica, ma mirano ad avere un impatto positivo anche sull'ambiente».