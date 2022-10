Nuovo aiuto ai dipendenti in busta paga a novembre

Incasso automatico anche per chi percepirà a novembre la Naspi o la Dis-Coll, per chi incassa nel 2022 l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, per i beneficiari del reddito di cittadinanza (con la rata di novembre) e per i lavoratori del turismo e dello sport che hanno avuto nel 2021 le indennità Covid introdotte dai decreti Sostegni.

Devono invece fare domanda i collaboratori coordinati e continuativi ex articolo 409 del Codice di procedura civile, i dottorandi e gli assegnisti di ricerca con un contratto attivo al 18 maggio 2022, iscritti alla gestione separata e con un reddito 2021 derivante dagli stessi rapporti entro 20mila euro. È escluso chi percepisce una pensione. Serve la domanda anche per i lavoratori stagionali, a termine e intermittenti che nel 2021 hanno lavorato per almeno 50 giornate, e per i lavoratori dello spettacolo con 50 contributi giornalieri versati nel 2021. Per tutte queste categorie, i 150 euro non arriveranno prima dell’inizio del 2023.