Nuovo anno scolastico: i contratti da stipulare con i docenti Scomparsa la chiamata diretta prevista dalla legge 107, la segreteria deve eseguire tutti i controlli prima di perfezionare i contratti. La convocazione dei supplenti deve avvenire fin da subito di Laura Virli

Puntualmente per le scuole l’inizio dell’anno scolastico rappresenta una nuova sfida per stare al passo coi tempi, nel rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti da una normativa in costante evoluzione. Certo, anche quest’anno non sarà facile il ritorno sui banchi degli scolari di tutta Italia. Non dipenderà solo dall’operatività delle scuole, ma anche dal lavoro degli uffici scolastici territoriali, con organici notevolmente ridotti.

Chiaramente, non si inizia dal 1° settembre. Le scuole sono ormai abituate a chiudere l’anno scolastico precedente mentre avviano quello successivo. Chi pensa che le scuole siano chiuse d’estate, compie un errore grossolano. A settembre si completano solo le ultime attività necessariamente lasciate in sospeso in attesa delle immissioni in ruolo o delle eventuali assegnazioni provvisorie chieste dal personale. Ma vediamo nei dettagli le attività.

Gli adempimenti amministrativi

La segreteria del personale redige trasmette al Sidi i contratti per il personale docente e Ata neoimmesso in ruolo per il 2019/2020. Scomparsa la chiamata diretta prevista dalla legge 107, la segreteria, prima di perfezionare i contratti, esegue tutti i controlli.

Entro 30 giorni dall’assunzione in servizio, il dipendente deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, deve presentare la documentazione di rito, con particolare attenzione all’autocertificazione relativa alla posizione penale.