Nuovo anno scolastico: più digitale in classe e meno alternanza Previste 33 ore di insegnamento di educazione civica, ma per far partire la misura serve ancora un provvedimento. Intanto cresce l’attenzione al web di Claudio Tucci

Alle superiori la novità principale del nuovo anno - con la prima campanella per i circa 8,5 milioni di studenti che suonerà a Bolzano il 5 settembre - è la revisione dei programmi di scuola-lavoro, ora ridenominati percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, che andranno rimodulati sia nel numero di ore (vista la riduzione del minimo obbligatorio) sia negli accordi con imprese o altri enti pubblici.

Alle elementari invece debutta il «patto di corresponsabilità»: d’ora in avanti,infatti, saranno le scuole, anche coinvolgendo le famiglie, a individuare le eventuali mancanze disciplinari degli alunni e le relative sanzioni (nei mesi scorsi è stato infatti abrogato un Regio decreto del 1928 con la cancellazione delle sanzioni ivi previste).

Novità in arrivo pure sul fronte inclusione, con la partenza delle nuove regole approvate dal Parlamento. A cominciare dall’assegnazione delle ore di sostegno che, ora, verrà decisa d’intesa con le famiglie: sussidi, strumenti, metodologie di studio non saranno più elaborati in modo “standard”, in base al tipo di disabilità, ma con un piano didattico individualizzato che guarderà alle caratteristiche del singolo studente (una vera e propria rivoluzione riguarderà le certificazioni mediche).

Accanto a queste tre novità, subito operative, se ne potrebbe aggiungere un’altra, il condizionale resta d’obbligo. È l’educazione civica, per 33 ore di insegnamento, con tanto di voto in pagella per gli alunni di elementari, medie e superiori. La legge che l’ha reintrodotta, la 92 del 2019, è stata pubblicata mercoledì 21 agosto sulla Gazzetta ufficiale n. 195, tuttavia per partire a settembre serve un provvedimento ad hoc e la volontà politica di farlo viste le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Se non arriverà questo atto, le novità slitteranno al 2020/2021.

Rimandando alle pagine interne per gli approfondimenti, qui vale la pena soffermarci su altre novità e sui soliti aspetti critici. Sull’alternanza (da 400 ore si scende a 210 nei professionali, da 400 a 150 nei tecnici e da 200 a 90 nei licei) sono in dirittura d’arrivo le linee guida del ministero: le scuole potranno realizzare percorsi on the job «anche per un periodo superiore» ai nuovi minimi orari. I fondi statali sono scesi da 100 a 42,5 milioni annui. A questi, però, si possono aggiungere gli stanziamenti del Pon nazionale: per l’anno prossimo 100 milioni, che si sommano ai due stanziamenti precedenti di 140 e 98 milioni. Ma anche le Regioni potranno intervenire con proprie risorse.