Nuovo anno scolastico: tutte le scelte dei genitori

La scelta dell’insegnamento della religione cattolica (Irc) si effettua all’inizio del ciclo di studi e vale per tutti gli anni. All’inizio di ogni anno scolastico la famiglia ha solo la facoltà di optare tra le varie attività: uscita dalla scuola, studio assistito, studio autonomo o attività alternativa. Ci vuole, invece, una specifica richiesta se non si vuole più seguire l’Irc.

Qualora opportuno, le famiglie possono richiedere anche la modifica di eventuali liberatorie riguardo alla privacy come l’utilizzo delle immagini dei propri figli.

Se necessario, i genitori devono trasmettere le certificazioni mediche per la stesura, da parte della scuola, del protocollo di somministrazione di farmaci, soprattutto per i più piccoli e, a maggior ragione, se si tratta di medicinali salvavita. Sempre in tema, per coloro che hanno bisogno di permessi vari per terapie è necessario formulare subito specifica richiesta, anche per il computo delle assenze per la validità dell’anno scolastico.

Nella scuola secondaria è importante anche depositare in segreteria la certificazione per l’esonero dalla pratica di educazione fisica. In aggiunta a ciò, nei casi tutelati dalla legge, è importante, fin da subito, consegnare documentazione, eventualmente aggiornata, attestante il bisogno educativo speciale (disabilità, Dsa, adozione, disagio economico e altro).

Sempre ad inizio anno è utile presentare in segreteria la delega al ritiro degli alunni da parte di familiari o conoscenti maggiorenni.