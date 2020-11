Nuovo attentato in Francia: ferito un prete ortodosso a Lione Ancora un episodio a due giorni dall’attentato di Nizza che è costato la vita a tre persone uccise nella basilica di Notre Dame

Colpito un altro religioso in Francia. A Lione un prete ortodosso è stato ferito da colpi di arma da fuoco mentre stava chiudendo la chiesa. Secondo le prime indicazioni raccolte dall’agenzia France Presse le sue condizioni sarebbero serie. Per l’attacco è stato utilizzato un fucile a canne mozze. Un episodio che giunge a due giorni dall’attacco terroristico di Nizza, dove giovedì nella basilica di Notre Dame tre persone sono state uccise da un attentatore vicino a gruppi dell’estremismo islamico.

Il religioso, un 52enne di nazionalità greca, è stato centrato all'addome da due colpi di arma da fuoco. Dopo il gesto l’aggressore sarebbe riuscito ad allontanarsi ma in serata il procuratore della Repubblica di Lione, Nicolas Jacquet, ha annunciato stasera il fermo di un sospetto. “Una persona che può corrispondere alla segnalazione dei primi testimoni è stata posta in stato di fermo”, ha detto il procuratore, precisando che il sospetto “non era in possesso di armi al momento del fermo”. “Verifiche sono in corso sul suo eventuale coinvolgimento” nei fatti, si è appreso dalla procura.

L'episodio è avvenuto nel 7/o arrondissement. Un perimetro di sicurezza è stato predisposto dalla polizia, sul posto ambulanze e veicoli dei pompieri. La vittima era cosciente al momento di entrare nell'ambulanza, ed ha detto ai soccorritori di non conoscere la persona che l'ha aggredito.

Terrorismo: solo un’ipotesi

L'inchiesta per “tentato omicidio” dopo il ferimento del prete ortodosso di Lione resta alla polizia anticrimine di Lione e non passa all'antiterrorismo di Parigi. Sulla vicenda, il sindaco di Lione, Gregory Doucet, ha detto ai giornalisti che “nessuna pista viene privilegiata e nessuna esclusa al momento”. Stando a fonti citate dalla tv Bfm, il prete ferito stava per lasciare la diocesi lionese in seguito a “diverse dispute” con persone della sua comunità

Il primo ministro francese, Jean Castex, è immediatamente partito dalla Normandia, dove si trovava in visita, per raggiungere a Parigi il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, che ha attivato una cellula di crisi. Castex si trovava a Saint-Etienne-du-Rouvray, dove nel 2016 fu assassinato da terroristi islamisti il parroco padre Hamel, per una commemorazione e per incontri con le autorità locali.