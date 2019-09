Nuovo attentato al petrolio saudita: droni contro due impianti Saudi Aramco di Sissi Bellomo

(Reuters)

1' di lettura

Ennesimo attentato contro il petrolio saudita. Due impianti della compagnia nazionale Saudi Aramco sono stati colpiti da droni aerei, ha fatto sapere il ministero degli Interni. La responsabilità degli attentati è stata rivendicata dai dai ribelli filo-iraniani Houthi, che dal 2015 combattono in Yemen contro una coalizione a guida saudita. Lo riferisce Masirah Tv.

Obiettivo questa volta sono il giacimento Hijra Khurais – il secondo per dimensioni nel Paese, con una capacità produttiva di 1,45 milioni di barili al giorno – e l’impianto di Abqaiq, nella Eastern Province. Quest’ultimo è un’infrastruttura cruciale, in cui vengono pretrattati i due terzi del greggio saudita da destinare all’esportazione.

Si tratta del maggiore impianto di stabilizzazione al mondo, secondo l’americana Energy Information Administration (Eia), con una capacità di oltre 7 milioni di barili al giorno. Gli attacchi non hanno provocato vittime e il governo di Riad ha fatto sapere che le fiamme sono ora sotto controllo, mentre si è proceduto all’evacuazione del personale.

Negli ultimi mesi diverse infrastrutture petrolifere – non solo in Arabia Saudita ma anche negli Emirati arabi uniti – sono state oggetto di misterosi attacchi. L’episodio odierno avviene proprio mentre Saudi Aramco sta accelerando le pratiche per la quotazione in Borsa. La compagnia potrebbe sbarcare sul listino nazionale, il Tadawul, entro fine anno. Una quota dovrebbe in seguito essere collocata anche su una grande piazza internazionale.