Nuovo board e flottante: Antares Vision tiene nel 2020 e si prepara per l’Mta L’azienda, pronta a lasciare l’Aim, adegua flottante e governance agli standard del mercato principale - L’ad Zorzella: «più trasparenti e sostenibili, dopo la quotazione ragioneremo anche sul dividendo» - L’anno scorso ricavi e margini in equilibrio, ora al lavoro per l’integrazione delle nuove acquisizioni in Usa di Matteo Meneghello

Antares Vision, azienda attiva nel settore dei sistemi di ispezione e tracciatura e gestione dati, chiude il 2020 con un valore della produzione di 128,3 milioni, non lontano dai 128,8 milioni dell’anno precedente, nonostante però la variazione del perimetro di consolidamento. L’Ebitda adjusted scende a 29,3 milioni, con un’incidenza sui ricavi che passa dal 25,8% al 24,2 per cento. Risultati di tenuta in un contesto nel quale il gruppo si prepara al «grande salto» dall’Aim verso l’Mta, gettando ...